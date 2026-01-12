Яка середня зарплата адміністратора в Україні?

У січні 2026 року середній показник становить 22 300 гривень, пише 24 Канал з посиланням на Work.ua.

Дивіться також Паперові чеки відходять у минуле? Що таке єЧек як він працюватиме в Україні

Загалом за минулий рік зарплати адміністраторів зросли на 21%, проте попит на цю професію суттєво скоротився, навіть попри розпал гірськолижного сезону.

У цей час зазвичай число вакансій за запитами "Адміністратор готельно-ресторанного комплексу" чи "Менеджер готелю" тощо суттєво зростає. Зараз їх на 14% менше, якщо порівняти з аналогічним періодом торік.

Скільки заробляє адміністратор в Буковелі?

Адміністратор готелю на популярному курорті Карпат може заробляти до 50 000 гривень на місяць: за умови повної зайнятості за графіком з 7:30 до 22:00. Харчування та житло надається, проте не вказано, чи буде це повністю безплатним.

на місяць: за умови повної зайнятості за графіком з 7:30 до 22:00. Харчування та житло надається, проте не вказано, чи буде це повністю безплатним. До 40 000 гривень пропонують адміністраторам ресторану на Буковелі. Від кандидата вимагається знання касових операцій та стандартів гостинності, вміння вирішувати конфліктні ситуації та швидко приймати рішення, лідерські якості.

пропонують адміністраторам ресторану на Буковелі. Від кандидата вимагається знання касових операцій та стандартів гостинності, вміння вирішувати конфліктні ситуації та швидко приймати рішення, лідерські якості. Адміністратору СПА-салону на курорті готові платити до 30 000 гривень на місяць. За таку суму він має інформувати гостей про послуги, які надаються в салоні, підтримувати чистоту та порядок зони СПА.

Новини ринку праці в Україні