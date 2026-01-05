Який середній заробіток офіціантів в Україні?
Станом на січень 2026 року середня заробітна плата офіціанта в Україні становить 25 тисяч гривень на місяць. Це на 19% більше, ніж на початку попереднього року, передає 24 Канал з посиланням на Work.ua.
Найкраще заробляють наразі офіціанти у столиці. Їхні зарплати в закладах Києва в середньому складають приблизно 37 500 гривень.
На другому місці – Одеса, де офіціанти можуть отримувати близько 27 500 гривень на місяць.
Вище середньої по країні зарплата й у Львові, який замикає трійку міст із найкращими заробітками офіціантів – 26 400 гривень.
В інших містах заклади платять своїм співробітникам за цю роботу менше:
- в Ужгороді – 25 800 гривень;
- в Дніпрі – 25 тисяч гривень;
- у Чернівцях – 23 500 гривень;
- в Івано-Франківську – 23 тисячі гривень;
- у Харкові – 22 500 гривень;
- у Вінниці – 22 тисячі гривень;
- у Рівному – 22 тисячі гривень;
- у Хмельницькому – 22 тисячі гривень;
- у Черкасах – 22 тисячі гривень;
- у Полтаві – 21 500 гривень;
- у Тернополі – 21 тисячу гривень;
- у Луцьку – 20 тисяч гривень;
- у Запоріжжі – 19 500 гривень;
- у Житомирі – 19 тисяч гривень;
- у Миколаєві – 17 500 гривень;
- у Чернігові – 16 тисяч гривень.
Важливо! Найменше заробляють офіціанти кропивницького – у середньому 15 500 гривень на місяць – та Кривого Рогу – 13 500 гривень на місяць.
Скільки можуть заробити офіціанти в Буковелі?
Натомість у Буковелі офіціанти можуть сподіватися на зарплату, що значно перевищує середню по країні. Як свідчать вакансії, на гірськолижному курорті платять від 25 тисяч і аж до 80 тисяч гривень.
Найвищу заробітну плату у січні 2026 офіціантам пропонує готельно-ресторанний комплекс HAY – від 60 тисяч до 80 тисяч у місяць. При цьому працівникам компенсують витрати на доїзд до Буковеля, обіцяють триразове харчування та комфортні умови для проживання.
Дещо менші, але все одно високі заробітні плати пропонуються:
- готель-ресторан Carparosa – від 35 до 60 тисяч гривень;
- ресторан "Полум'я" – від 35 до 55 тисяч гривень;
- ресторація Pan Banosh – від 35 до 50 тисяч гривень;
- термальний комплекс Rikka Khust Thermal Resort – від 35 до 45 тисяч гривень.
Цей заробіток офіціанта включає ставку та чайові.
Більшість інших закладів у Буковелі пропонують офіціантам зарплату від 25 до 35 тисяч гривень. Майже усі ставлять обов'язкову умову – наявність досвіду роботи у професії не менше 1 року.
Зауважте! За даними Держстату, у листопаді (останні оприлюднені дані) середня заробітна плата по Україні становила 27 167 гривень.
Що ще треба знати про зарплати в Україні?
У листопаді 2025 року середня зарплата по Україні зросла на 0,9% у порівнянні із жовтнем, як свідчить офіційна статистика. Найвищі доходи зафіксували у столиці. У листопаді середня зарплата в Києві сягнула 40 633 гривень, що суттєво перевищує показники більшості регіонів країни.
Найнижчі виплати припали на Кіровоградську область. У центральному регіоні середній рівень оплати праці становив 19 079 гривень, що стало найменшим показником по Україні.
За галузями лідерство зберегла сфера інформаційних технологій. Працівники сектору інформації та телекомунікацій у листопаді в середньому отримували 66 934 гривні. Найменш оплачуваною галуззю залишилася освіта. Середня заробітна плата освітян склала 16 622 гривні.
Водночас у пояснювальній записці до закону про Державний бюджет зазначається, що у 2026 році середньомісячна зарплата в Україні, за прогнозами, може зрости до 30 032 гривень у номінальному вимірі.