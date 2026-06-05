Чому до роботодавців, які у 2026-му не підвищували зарплати, виникли питання?

Підставою для таких звернень є інформація, отримана від Головного управління Пенсійного фонду України, пише OBOZ.

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Формально це ще не перевірка, але експерти радять не ігнорувати такі звернення, адже вони можуть стати першим кроком до детального аудиту компанії. Відомо, що моніторинг цифрової звітності зафіксував, що у певних компаній взагалі не змінювалися два ключові показники:

кількість застрахованих працівників у штаті;

загальна сума нарахованої заробітної плати.

Для контролюючих органів це маркер можливих порушень. Особливу увагу чиновники приділяють питанням індексації заробітної плати. Попри особливості розрахунку індексу споживчих цін у 2026 році, обов’язок роботодавців компенсувати працівникам вплив інфляції залишається чинним.

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Саме тому тривале збереження зарплат на одному рівні без економічного обґрунтування може викликати підозри.

Чи загрожують штрафи бізнесу?

Стабільна "мінімалка" без індексації – це пряме порушення державних гарантій, проте сам лист не є штрафом чи офіційним приписом. Зараз це просто елемент моніторингу, але юристи радять діяти на випередження:

провести внутрішній кадровий аудит;

перевірити правильність оформлення трудових договорів, наказів і табелів;

переконатися, що індексація зарплат нараховується коректно;

підготувати економічне обґрунтування, якщо оклади тривалий час не змінювалися;

оцінити ризики використання цивільно-правових договорів замість трудових відносин;

надати відповідь на отриманий лист у визначеному форматі.

Що відомо про індексацію зарплат?

Індекс споживчих цін наростаючим підсумком у квітні зріс до 104,2%. Це означає, що в червні працівники можуть отримати зарплати з перерахунком. Про те, коли проводять перерахунок виплат, йдеться в законі "Про державний бюджет України на 2026 рік".

За статтею 41 закону про держбюджет обчислення індексу споживчих цін (ІСЦ) щодо індексації грошових доходів почалося "з нуля", від січня 2026 року.

Нараховується індексація, коли індекс споживчих цін наростаючим підсумком перевищить 103%. Тож, зарплати за червень 2026 року треба індексувати.

Зауважте! Уникнути індексації можна, якщо протягом травня підвищити оклади на будь-яку суму. Водночас оклади можна збільшити від 1 червня. У такому випадку треба врахувати, що сума підвищення має перекрити можливу індексацію.

Що треба знати про зарплати в Україні?