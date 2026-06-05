Почему к работодателям, которые в 2026-м не повышали зарплаты, возникли вопросы?
Основанием для таких обращений является информация, полученная от Главного управления Пенсионного фонда Украины, пишет OBOZ.
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Формально это еще не проверка, но эксперты советуют не игнорировать такие обращения, ведь они могут стать первым шагом к детальному аудиту компании. Известно, что мониторинг цифровой отчетности зафиксировал, что у определенных компаний вообще не менялись два ключевых показателя:
- количество застрахованных работников в штате;
- общая сумма начисленной заработной платы.
Для контролирующих органов это маркер возможных нарушений. Особое внимание чиновники уделяют вопросам индексации заработной платы. Несмотря на особенности расчета индекса потребительских цен в 2026 году, обязанность работодателей компенсировать работникам влияние инфляции остается в силе.Не полагайтесь на случай в ленте Добавьте 24 Канал в избранное в Google
Именно поэтому длительное сохранение зарплат на одном уровне без экономического обоснования может вызвать подозрения.
Грозят ли штрафы бизнесу?
Стабильная "минималка" без индексации – это прямое нарушение государственных гарантий, однако само письмо не является штрафом или официальным предписанием. Сейчас это просто элемент мониторинга, но юристы советуют действовать на опережение:
- провести внутренний кадровый аудит;
- проверить правильность оформления трудовых договоров, приказов и табелей;
- убедиться, что индексация зарплат начисляется корректно;
- подготовить экономическое обоснование, если оклады длительное время не менялись;
- оценить риски использования гражданско-правовых договоров вместо трудовых отношений;
- предоставить ответ на полученное письмо в определенном формате.
Что известно об индексации зарплат?
Индекс потребительских цен нарастающим итогом в апреле вырос до 104,2%. Это означает, что в июне работники могут получить зарплаты с перерасчетом. О том, когда проводят перерасчет выплат, говорится в законе "О государственном бюджете Украины на 2026 год".
По статье 41 закона о госбюджете вычисление индекса потребительских цен (ИПЦ) по индексации денежных доходов началось "с нуля", от января 2026 года.
Начисляется индексация, когда индекс потребительских цен нарастающим итогом превысит 103%. Поэтому, зарплаты за июнь 2026 года надо индексировать.
Обратите внимание! Избежать индексации можно, если в течение мая повысить оклады на любую сумму. В то же время оклады можно увеличить с 1 июня. В таком случае надо учесть, что сумма повышения должна перекрыть возможную индексацию.
Что нужно знать о зарплатах в Украине?
В четверг, 4 июня, опубликовали размеры среднемесячной зарплаты за I квартале 2026 года. Она составила 28 885 гривен.
Однако суммы у мужчин и женщин существенно отличались: мужчины получили 33 798 гривен в среднем, тогда как средняя зарплата женщин была на уровне 24 791 гривны. То есть средняя зарплата женщин была ниже на 9 007 гривен.
Наибольший разрыв наблюдался в таких отраслях, как искусство, финансовая и страховая деятельность, информации и телекоммуникации.