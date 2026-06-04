Яку середню зарплату мають чоловік та жінки в Україні?

Однак суми у чоловіків та жінок істотно відрізнялися, про що повідомляє Державна служба статистики.

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Чоловіки отримали 33 798 гривень у середньому.

Тоді як середня зарплата жінок була на рівні 24 791 гривню.

Зверніть увагу! Співвідношення заробітної плати чоловіків і жінок становить 73%.

Найбільший розрив (саме на користь чоловіків) у середньомісячній номінальній зарплаті між чоловіками та жінками спостерігався у таких галузях:

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47,1% – мистецтва, спорту, розваг та відпочинку;

38,7% – фінансової та страхової діяльності;

37,8% – інформації та телекомунікацій.

Фото Держстат

Тобто середня зарплата жінок була нижче на 9 007 гривень.

Нагадаємо, що середня заробітна плата в Україні сягнула цифри у 30 356 гривень. Це відбулося у березні поточного року.

Найвищі зарплати були зареєстровані у Києві та області. Це 49 381 гривні та 29 997 гривень відповідно. А найкраща оплата праці за видами економічної діяльності була у галузі інформації та телекомунікації.

Водночас найнижчі зарплати зафіксували у Кіровоградській та Чернівецькій області.

Зокрема, мінімальна зарплата становить 8 647 гривень замість 8 тисяч гривень (така цифра була актуальна два роки поспіль). Тобто за годину праці людина отримує 52 гривні.

Якщо вирахувати податки (ЄСВ, ПДФО та військовий збір), то працівник отримуватиме менше. Це 6 658 гривень.