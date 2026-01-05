Какой средний заработок официантов в Украине?

По состоянию на январь 2026 года средняя заработная плата официанта в Украине составляет 25 тысяч гривен в месяц. Это на 19% больше, чем в начале предыдущего года, передает 24 Канал со ссылкой на Work.ua.

Лучше всего зарабатывают сейчас официанты в столице. Их зарплаты в заведениях Киева в среднем составляют примерно 37 500 гривен.

На втором месте – Одесса, где официанты могут получать около 27 500 гривен в месяц.

Выше средней по стране зарплата и во Львове, который замыкает тройку городов с лучшими заработками официантов – 26 400 гривен.

В других городах заведения платят своим сотрудникам за эту работу меньше:

в Ужгороде – 25 800 гривен;

в Днепре – 25 тысяч гривен;

в Черновцах – 23 500 гривен;

в Ивано-Франковске – 23 тысячи гривен;

в Харькове – 22 500 гривен;

в Виннице – 22 тысячи гривен;

в Ровно – 22 тысячи гривен;

в Хмельницком – 22 тысячи гривен;

в Черкассах – 22 тысячи гривен;

в Полтаве – 21 500 гривен;

в Тернополе – 21 тысячу гривен;

в Луцке – 20 тысяч гривен;

в Запорожье – 19 500 гривен;

в Житомире – 19 тысяч гривен;

в Николаеве – 17 500 гривен;

в Чернигове – 16 тысяч гривен.

Важно! Меньше всего зарабатывают официанты Кропивницкого – в среднем 15 500 гривен в месяц – и Кривого Рога – 13 500 гривен в месяц.

Сколько могут заработать официанты в Буковеле?

Зато в Буковеле официанты могут надеяться на зарплату, что значительно превышает среднюю по стране. Как свидетельствуют вакансии, на горнолыжном курорте платят от 25 тысяч и до 80 тысяч гривен.

Самую высокую заработную плату в январе 2026 официантам предлагает гостинично-ресторанный комплекс HAY – от 60 тысяч до 80 тысяч в месяц. При этом работникам компенсируют расходы на проезд до Буковеля, обещают трехразовое питание и комфортные условия для проживания.

Несколько меньше, но все равно высокие заработные платы предлагаются:

отель-ресторан Carparosa – от 35 до 60 тысяч гривен;

ресторан "Пламя" – от 35 до 55 тысяч гривен от 35 до 55 тысяч гривен;

ресторация Pan Banosh – от 35 до 50 тысяч гривен;

термальный комплекс Rikka Khust Thermal Resort – от 35 до 45 тысяч гривен.

Этот заработок официанта включает ставку и чаевые включает ставку и чаевые.

Большинство других заведений в Буковеле предлагают официантам зарплату от 25 до 35 тысяч гривен. Почти все ставят обязательное условие – наличие опыта работы в профессии не менее 1 года.

Заметьте! По данным Госстата, в ноябре (последние обнародованные данные) средняя заработная плата по Украине составляла 27 167 гривен.

Что еще надо знать о зарплатах в Украине?