Их должностные оклады увеличат на 30% с 1 января 2026 года. Об этом информирует 24 Канал со ссылкой на сообщение в фейсбуке заместителя министра образования и науки Украины Анастасии Коноваловой.

Увеличат ли воспитателям зарплату?

Это решение уже согласовало правительство. Оно является обязательным. Средства будут выделять из местных бюджетов, уточнила чиновница.

И добавила, что увеличенная образовательная субвенция для учителей и других госбюджетных программ предоставит общинам дополнительные средства.

Повысят оклады на 30% всем педагогам учреждений государственной и коммунальной форм собственности, отмечает Osvita.ua.

Заметим, что принятый в этом году Закон "О дошкольном образовании" предоставил громадам новые возможности. Прежде всего по оплате труда педагогов детсадов. Теперь зарплаты воспитателям начисляет и платит местное самоуправление.

Глава Образовательного комитета Верховной Рады Сергей Бабак в телеграмм-канале сообщал, что введение дополнительных выплат существенно повысило средний уровень оплаты труда воспитателей.

Повысили ли педагогам зарплату?