Соответствующее распоряжение подписал глава Херсонской городской военной администрации Ярослав Шанько. Документ обнародовали на сайте горсовета.

Сколько учебных заведений прекращают работу?

Так, приостановят работу:

49 учреждений дошкольного образования и учреждений, где есть дошкольные подразделения;

17 учреждений общего среднего образования (школы, гимназии, УВК);

5 учреждений внешкольного образования.

Всего 71 учебное заведение, обучение в которых в 2026/2027 учебном году не будет осуществляться.

Де-факто количество уникальных заведений несколько меньше, ведь часть учреждений дублируется в различных приложениях (например, школы-сады или УВК), уточняет Khersonline. Все же масштаб решения является беспрецедентным для общества.

В документе при этом не указывают, сколько детей, учителей, воспитателей там учились и работали. На решение повлияла, в частности, и ситуация с безопасностью.

До полномасштабной войны в городе работали более 70 детсадов, более 60 школ и 12 учреждений внешкольного образования.

Как будут финансировать школы с 1 сентября?

С 1 сентября 2026 образовательную субвенцию из госбюджета не будут выделять для школ, в которых учатся:

менее 60 учеников – для школ с 1 – 12 классами;

менее 55 учеников – для школ с 1 – 11 классами;

менее 45 учеников – для школ с 1 – 9 или 5 – 11 (12) классами.

Эти нормы не касаются начальных и специальных школ.