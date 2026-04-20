Финансирование распределили поэтапно. Об этом информирует Министерство образования и науки Украины.
На что направят эти средства?
Сначала направили 2,04 миллиарда гривен для 30 проектов: прежде всего в общинах с очень высоким уровнем риска безопасности и в военных лицеях.
Еще 230 миллионов гривен выделили на завершение 22 проектов, готовность которых превышала 60%. Последним решением правительство утвердило финансирование еще 61 проекта на сумму более 2,73 миллиарда гривен,
– уточнили в ведомстве.
Из них 29 объектов реализуют в общинах с высоким уровнем безопасности риска. Также должны завершить три проекта, начатые в прошлом году.
Глава Министерства образования и науки Украины Оксен Лисовой в своем телеграм-канале добавил, что государство системно финансирует обустройство укрытий в школах и садах.
В этом году на эту потребность предусмотрено 6 миллиардов гривен,
– уточнил он.
Интересно! На Харьковщине планируют вывести на очное или смешанное обучение значительную часть учеников. С начала учебного года 2026 – 2027 в Харьковской области так должно учиться около половины всех школьников области. Это до 100 тысяч учеников. Об этом на брифинге сказал руководитель областной военной администрации Олег Синегубов, пишет Суспильное.
Что известно о строительстве подземных школ в Украине?
В Украине продолжается строительство подземных образовательных пространств в прифронтовых общинах.
В них ученики смогут не только переждать воздушную тревогу, но и продолжать обучение.
В МОН заявили, что за два последних года государство направило более 11 миллиардов гривен на строительство подземных школ и укрытий.
По состоянию на начало года открыли более 40 таких объектов, а всего возведут 221 школу-укрытие.