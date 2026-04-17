В одном из украинских городов ученики будут ездить на электротранспорте бесплатно

Эта льгота будет действовать до завершения военного положения. Об этом сообщили в горсовете Одессы.

Смотрите также В Украине предложили изменить требования к ученикам

Какие возможности имеют одесские ученики?

Подтвердить право на бесплатный проезд ученик может двумя способами:

благодаря цифровому документу "Мрия-ID".

Для этого нужно загрузить приложение Мрия на смартфон. Авторизоваться самостоятельно можно с 14 лет или с помощью родителей или классного руководителя для младших школьников). Контролеру в транспорте нужно будет предъявить электронное удостоверение

Бумажная справка (ученический билет).

Для оформления родителям нужно обратиться к директору учебного заведения. Справка должна содержать ФИО ребенка, дату рождения, класс и фотографию.

️Важно! Справку выдают на один учебный год. Она требует обновления, поскольку ученик переходит в следующий класс.

Льготу распространяют на весь городской электротранспорт.

Документ (цифровой или бумажный) должен быть у ученика с собой во время каждой поездки.

Важно! До 1 сентября 2027 года общины должны сформировать сеть образовательных учреждений, которая будет содержать школы начального образования (1 – 4 класса), гимназии (5 – 9) и лицеи (10 – 11), сообщила заместитель главы МОН Надежда Кузьмичева, пишет УП.

Изменят ли требования к ученикам?

Глава Государственной службы качества образования Руслан Гурак в интервью НУШ заявил, что стоило бы изменить требования к ученикам в Украине во время войны.

По его словам, цели обучения, определены в Госстандарте образования, являются недостижимыми для большинства украинских учеников.