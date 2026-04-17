В одному з українських міст учні їздитимуть електротранспортом безоплатно

Ця пільга діятиме до завершення воєнного стану. Про це повідомили у міськраді Одеси.

Дивіться також В Україні запропонували змінити вимоги до учнів

Які можливості мають одеські учні?

Підтвердити право на безоплатний проїзд учень може двома способами:

завдяки цифровому документові "Мрія-ID".

Для цього потрібно завантажити застосунок Мрія на смартфон. Авторизуватися самостійно можна з 14 років або за допомогою батьків чи класного керівника для молодших учнів). Контролеру у транспорті треба буде пред'явити електронне посвідчення

Паперова довідка (учнівський квиток).

Для оформлення батькам потрібно звернутися до директора закладу освіти. Довідка має містити ПІБ дитини, дату народження, клас та фотокартку.

️Важливо! Довідку видають на один навчальний рік. Вона потребує оновлення, оскільки учень переходить до наступного класу.

Пільгу поширюють на весь міський електротранспорт.

Документ (цифровий або паперовий) повинен бути в учня з собою під час кожної поїздки.

Важливо! До 1 вересня 2027 року громади повинні сформувати мережу освітніх закладів, яка міститиме школи початкової освіти (1 – 4 класи), гімназії (5 – 9) і ліцеї (10 – 11), повідомила заступниця очільника МОН Надія Кузьмичова, пише УП.

Чи змінять вимоги до учнів?

Очільник Державної служби якості освіти Руслан Гурак в інтерв'ю НУШ заявив, що варто було б змінити вимоги до учнів в Україні у час війни.

За його словами, цілі навчання, визначені у Держстандарті освіти, є недосяжними для більшості українських учнів.