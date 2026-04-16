Про це заявив очільник Державної служби якості освіти Руслан Гурак в інтерв'ю НУШ. І додав, що не треба бути генієм, щоб це зрозуміти.

Дивіться також В одному з облцентрів скоротять мережу старшої школи

Як пропонують змінити вимоги до школярів?

Гурак каже: попри передбачені Держстандартом вимоги, нам треба бути реалістами і змінити стандарт.

Він також розповів, що моніторинг рівня знань учнів 6 і 8 класів з української мови та математики свідчить про відсутність провалля у знаннях школярів. Однак більшість з них перебувають у групі середнього рівня. До слова, моніторинг проводили тричі протягом 2023 – 2025 років.

Питання в розумінні цілей стандарту за конкретними напрямами. Ціль повинна бути досяжною. Ті недосяжні результати, які декларуємо в стандарті, можуть заганяти дітей в цю освітню прірву,

– переконаний Гурак.

Зверніть увагу! З 2027 року вже повноцінно впроваджуватимуть реформу старшої профільної школи. Учні вчитимуться 12 років.

І додав, що збалансування цього процесу є найбільшим викликом. При цьому цілі в Держстандарті на час війни варто переглянути та скоригувати.

Щоб за потреби можна було більше часу приділити на вивчення однієї теми досконаліше, замість того, щоб вивчати 10 тем, але не вивчити жодну, і потрапити в результаті в цю освітню прірву,

– вважає очільник Державної служби якості освіти.

Дивіться також "Це критично": скільки студентів-педагогів стають вчителями

Які основні виклики реформи старшої школи?