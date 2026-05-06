Об этом сообщили в Службе образовательного омбудсмена. Там ссылаются на результаты исследования.
Сколько времени молодежь тратит на гаджеты?
По данным исследования, именно молодежь в возрасте 14 – 23 лет немало времени проводит перед экраном. В частности, постоянно листает ленту во время учебы или общения.
Младшие украинцы также могут пользоваться сразу несколькими устройствами. Во время учебы или игры на компьютере они могут параллельно "сидеть" в тиктоке или инстаграме. В основном источником информации для них является видео.
Что интересно, молодежь в возрасте 14 – 17 лет сильнее подстраивается под языковые алгоритмы и может просматривать русскоязычный контент по инерции.
Так, в Службе отмечают, что следует формировать у учащихся медиаграмотность, критическое мышление и влияние этого контента на них. Также родителям предлагать детям меньше времени проводить перед экраном и смотреть, на качество видео.
Как используют мобильные телефоны в школе?
Также около половины опрошенных учеников заявили, что используют телефоны в школе для обучения с разрешения учителя. Говорят, что для этого есть соответствующие правила. 27% опрошенных сказали, что телефоны в классе запрещены. Только 6% сообщили об отсутствии ограничений на пользование во время обучения в школе телефонов.
Обратите внимание! Школы в Украине должны разработать и согласовать правила доступа и пребывания работников и учеников, а также других лиц на территории и в помещениях учебного заведения.
Как мобильные влияют на учеников?
В общем считают, что использование мобильных телефонов в школах негативно влияет на учеников. В частности, снижает концентрацию внимания и ухудшает уровень коммуникации между собой.
В начальной школе 74% опрошенных вообще запретили бы использование мобильных. За ограниченное использование – 23%.
В средней школе запрет использования поддерживают 39%, ограничение использования – 48%, разрешение – 12%.
Запретят ли мобильные в школах Украины?
- Глава МОН Украины Оксен Лисовой заявил, что вопрос запрета пользования телефонами в школах для ведомства – не в приоритете.
- Он отмечал, что школы могут самостоятельно обсуждать эту тему с родителями.
- Образовательный омбудсмен Надежда Лещик рассказывала РБК-Украина, что это может быть плохим примером, когда ученик не учится, а сидит в телефоне.