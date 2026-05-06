Об этом сообщили в Службе образовательного омбудсмена. Там ссылаются на результаты исследования.

Сколько времени молодежь тратит на гаджеты?

По данным исследования, именно молодежь в возрасте 14 – 23 лет немало времени проводит перед экраном. В частности, постоянно листает ленту во время учебы или общения.

Младшие украинцы также могут пользоваться сразу несколькими устройствами. Во время учебы или игры на компьютере они могут параллельно "сидеть" в тиктоке или инстаграме. В основном источником информации для них является видео.

Что интересно, молодежь в возрасте 14 – 17 лет сильнее подстраивается под языковые алгоритмы и может просматривать русскоязычный контент по инерции.

Так, в Службе отмечают, что следует формировать у учащихся медиаграмотность, критическое мышление и влияние этого контента на них. Также родителям предлагать детям меньше времени проводить перед экраном и смотреть, на качество видео.

Как используют мобильные телефоны в школе?

Также около половины опрошенных учеников заявили, что используют телефоны в школе для обучения с разрешения учителя. Говорят, что для этого есть соответствующие правила. 27% опрошенных сказали, что телефоны в классе запрещены. Только 6% сообщили об отсутствии ограничений на пользование во время обучения в школе телефонов.

Обратите внимание! Школы в Украине должны разработать и согласовать правила доступа и пребывания работников и учеников, а также других лиц на территории и в помещениях учебного заведения.

Как мобильные влияют на учеников?

В общем считают, что использование мобильных телефонов в школах негативно влияет на учеников. В частности, снижает концентрацию внимания и ухудшает уровень коммуникации между собой.

В начальной школе 74% опрошенных вообще запретили бы использование мобильных. За ограниченное использование – 23%.

В средней школе запрет использования поддерживают 39%, ограничение использования – 48%, разрешение – 12%.

Запретят ли мобильные в школах Украины?