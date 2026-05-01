Украинские ученики стали победителями первой Европейской математической олимпиады, которая состоялась в Вильнюсе, сообщили в Малой академии наук Украины. Соревнования организовали организовали MO Akademija вместе с сообществами "Украинские математические олимпиады" по инициативе Украины и Литвы.

Какие результаты показали украинцы?

Участие в соревнованиях приняли две команды из Украины - основная и юниорская. В целом 12 школьников из восьми областей продемонстрировали высокий уровень подготовки.

Украинцы получили 3 золотые и 5 бронзовых медалей. С таким результатом команда уверенно заняла первое место в общем зачете, опередив соперников из других стран.

Кто представлял Украину?

В состав украинской сборной вошли:

Остап Гищак

Александр Горбунов

Владимир Гринь

Владимир Пригунов

Дмитрий Смоголь

Иван Харчук

Андрей Атаманенко

Егор Вара

Павел Вербицкий

Даниил Грибукс

Анна-Мария Кузан

Назар Хомяк

Участники из разных стран / Фото Малая академия наук Украины

Руководителями команд были Артем Уразовский и Климентий Золотарев, которые сопровождали участников во время подготовки и самого турнира.

Сколько стран принимали участие?

Всего в олимпиаде приняли участие 124 участника из 19 стран. Каждое государство представляли команды из шести школьников.

При этом Украина и Литва выставили по две команды, что позволило шире представить своих участников. Победа украинцев стала еще одним подтверждением высокого уровня математического образования и таланта школьников даже в условиях сложного времени.

