Об этом свидетельствуют результаты общегосударственного мониторингового исследования качества образования. Его проводила Государственная служба качества образования.

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Как хорошо ученики знают украинский язык?

Авторы исследования отметили, что девушки демонстрируют более высокие результаты по украинскому языку, чем сверстники-парни. Что интересно, самые высокие средние результаты имеют участники из восточных областей и Киева.

Ученики из сельских школ имеют существенно более низкие показатели достижений по украинскому языку. Также заметили, что ученики, которые проходили тестирование за рубежом, демонстрируют более высокую успеваемость, если сравнить с теми, кто выполнял тест в Украине.

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По данным исследования, ученики-переселенцы имеют более высокую результативность на фоне других своих ровесников.

Ученики, которые тратят на домашнее задание по этому предмету до часа в день, имеют более высокие результаты, чем другие.

Авторы мониторинга говорят, что важно удерживать мотивацию школьников к изучению этого предмета.

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Ухудшились ли результаты по математике?

А вот результаты восьмиклассников по математике ежегодно медленно ухудшаются. Средняя успешность выполнения заданий в прошлом году несколько уменьшилась, если сравнить с предыдущими годами (с 51% до 47%).

Доли учеников, имеющих результаты начального и среднего уровня, увеличивается. В то же время доля участников мониторинга, выполняющих задания на достаточном и высоком уровне, ежегодно уменьшается.