Про це свідчать результати загальнодержавного моніторингового дослідження якості освіти. Його проводила Державна служба якості освіти.

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Як добре учні знають українську мову?

Автори дослідження зауважили, що дівчата демонструють вищі результати з української мови, ніж однолітки-хлопці. Що цікаво, найвищі середні результати мають учасники зі східних областей та Києва.

Учні з сільських шкіл мають істотно нижчі показники досягнень з української мови. Також зауважили, що учні, які проходили тестування за кордоном, демонструють вищу успішність, якщо порівняти з тими, хто виконував тест в Україні.

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За даними дослідження, учні-переселенці мають вищу результативність на тлі інших своїх ровесників.

Учні, які витрачають на домашнє завдання із цього предмета до години на день, мають вищі результати, ніж інші.

Автори моніторингу кажуть, що важливо утримувати мотивацію школярів до вивчення цього предмета.

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Чи погіршились результати з математики?

А от результати восьмикласників з математики щороку поволі погіршуються. Середня успішність виконання завдань торік дещо зменшилася, якщо порівняти з попередніми роками (з 51% до 47%).

Частки учнів, що мають результати початкового і середнього рівня, збільшується. Водночас частка учасників моніторингу, які виконують завдання на достатньому і високому рівні, щороку зменшується.