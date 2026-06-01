Його результати потрібні для вступу до закладів вищої освіти України. Про це очільник Міністерства освіти і науки України Оксен Лісовий заявив в інтерв'ю "Радіо Свобода".

Чи повернуть ЗНО?

Міністр розповів, що в умовах війни мультитест зарекомендував себе добре.

Після війни, з огляду на цей досвід комп'ютерного тестування, ми будемо розглядати, мабуть, певний гібридний підхід,

– каже посадовець.

Швидше за все, за його словами, розділять тестування на окремі тести з окремих предметів в окремі дні після війни.

Але з огляду на безпекові умови ми все-таки сьогодні будемо залишатися в форматі НМТ. І в одноденному форматі,

– повідомив Лісовий.

І додав, що розглядали пропозиції щодо проведення тестування у межах двох днів. На це впливали такі причини: питання енергетики, безпеки, логістики, питання доступу дітей з ТОТ, з-за кордону до складання тестів. Але наразі відмовились від дводенного формату.

