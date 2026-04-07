Про інцидент розповів учитель географії Андрій Уткін, який працював інструктором на ЗНО та відповідав за дотримання дисципліни.

Як учень вигадав нестандартну схему для списування?

У Києві під час проведення зовнішнього незалежного оцінювання стався показовий випадок порушення правил.

За словами вчителя, під час тестування один зі школярів поводився підозріло та кілька разів просився вийти до вбиральні. Відповідно до правил, педагог супроводжував його.

"Він попросився вийти. Іду з ним. Я собі стою, рахую павуків на стелі, а той щось копається, ну, думаю, мало лі. Після ще зайшов поліцай із металошукачем. Виявив у бачку телефон на клейкій стрічці. Чий – зрозуміло, але ж за руку не впіймали. Зрештою, апарат вилучили та у сейф. Виходимо з хлопчиною другий раз. Жаліється, що має "слабий пузирь". Ага, думаю, вірю, я повірив. Чую шарудить, сюди-туди. Потім таке гучне: "НУ, П***ЕЦ!". Виходе й приречено плететься у клас", – пише педагог.

Після завершення іспиту ситуація отримала логічне продовження. На вилучений телефон надійшов дзвінок, на який відповів голова екзаменаційної комісії у присутності поліції. Це фактично підтвердило причетність учасника тестування до порушення.

У результаті школярю повернули телефон, однак його результати зовнішнього незалежного оцінювання були анульовані. Таким чином, він втратив можливість використати цей результат для вступу та змушений був складати іспит повторно вже наступного року.

