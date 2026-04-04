У TikTok набирає популярності відео на каналі репетитора з історії Іллі, який поділився списком ключових дат для підготовки до НМТ-2026. Він наголошує: ці події варто знати обов'язково, адже вони регулярно з'являються у тестах.

Дивіться також Помиляються майже всі: учителька знайшла мовну "пастку" для учасників НМТ

Які дати варто запам'ятати?

Однією з найважливіших дат є 1996 рік – саме тоді було ухвалено Конституцію України. Це базова подія сучасної історії, яка закріпила державний устрій, права і свободи громадян.

Ще одна ключова дата – 1863 рік, коли було видано Валуєвський циркуляр. Цей документ суттєво обмежував використання української мови, зокрема в освіті та книговиданні.

Також варто пам'ятати 1632 рік – рік створення Києво-Могилянського колегіуму. Цей навчальний заклад став одним із найважливіших освітніх центрів Східної Європи та відіграв значну роль у розвитку української культури й науки.

Окрім цього, важливою є дата 2008 рік – вступ України до Світової організації торгівлі. Це стало важливим кроком для інтеграції країни у світову економіку.

Чому ці дати часто трапляються на НМТ?

Подібні дати охоплюють різні історичні епохи – від ранньомодерного часу до сучасності. Саме тому укладачі тестів часто використовують їх, щоб перевірити загальне розуміння хронології.

Крім того, ці події мають велике значення для формування української державності, культури та економіки. Тож їх знання допоможе не лише скласти НМТ, а й краще орієнтуватися в історії України загалом.

"Мариво" чи "марево" від авторів правопису: як писати, щоб не схибити на НМТ?