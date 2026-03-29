Чому у правописі плутанина з "маревом" (чи то "маривом")?

У соцмережі TikTok репетиторка з літератури Оксана Миколаївна звернула увагу на суперечливий момент в українському правописі. Йдеться про написання слова – "мариво" чи "марево", яке може викликати труднощі під час іспитів НМТ.

За її словами, у посібнику з правопису 2023 року авторства Олександра Авраменка та Олександра Тищенка нормативним вказано варіант "марево". Водночас в електронній версії правопису вже з'явилося уточнення, де правильним є "мариво".

Репетиторка пояснює це походженням слова: "мариво" логічно утворюється від "марив", "марили". Водночас приклад зі словом "зарево", який наводять автори, на її думку, не має чіткого пояснення, що лише посилює плутанину.

Люди не знають, як правильно писати слово

У коментарях під відео користувачі активно обговорюють цю тему – і далеко не всі задоволені змінами. Дехто зізнається, що вже заплутався у правилах.

Я скоро здурію з цим правописом,

– пишуть під дописом.

Інші звертають увагу, що постійні зміни ускладнюють навчання як для школярів, так і для вчителів. "Шкода учнів і вчителів, які змушені наново запам'ятовувати", – зазначають у коментарях.

Люди вже зовсім заплутались / Скриншот з TikTok

Водночас частина користувачів намагається знайти логіку. Наприклад, припускають, що "марево" може означати природне явище, а "мариво" – стан людини (від "марити"). Проте офіційного чіткого пояснення цього розмежування наразі немає.

Деякі користувачі також іронізують над ситуацією або зізнаються, що й надалі використовуватимуть звичний варіант написання.

Новий правопис нещодавно затвердили

Водночас в Україні триває оновлення мовних норм. 1 березня офіційно затвердили нову редакцію правопису, про що повідомили у Міністерстві освіти і науки України.

Документ має на меті уніфікувати правила та зменшити кількість суперечливих випадків у мові. Очікується, що це допоможе учням і вчителям легше орієнтуватися у правописі та уникати помилок.

Зокрема, оновлення важливе для підготовки до Національного мультипредметного тесту, адже чіткі мовні норми мають допомогти уникнути неоднозначностей під час виконання завдань учасниками НМТ.

