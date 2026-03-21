Слово "льгота" широко використовується в побуті, медіа та навіть офіційних розмовах, а замість нього краще вживати "пільга", зазначає "Словник.UA". "Льгота" є запозиченням із російської мови й не відповідає нормам сучасної української.

Дивіться також 5 поширених помилок на НМТ з української мови, через які можна завалити складання тесту

"Льгота" – це помилка: як правильно говорити українською?

Мовознавці теж наголошують: в українській мові існує власний питомий відповідник, який повністю передає значення цього слова. Нормативним варіантом є слово "пільга".

Саме його слід використовувати у всіх контекстах:

соціальні пільги;

податкові пільги;

пільги для студентів чи пенсіонерів.

Це слово закріплене як у словниках, так і в законодавстві України.

Чому важливо уникати русизмів?

Використання питомих українських слів допомагає зробити мовлення більш точним і природним. Крім того, це сприяє утвердженню мовної норми в публічному просторі.

Важливо! Тож замість звичного, але помилкового "льгота" варто свідомо обирати правильний варіант – "пільга".

Як українською назвати "скріпку": слово, про яке мало хто знає