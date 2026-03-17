Блогер та популяризатор української мови Андрій Шимановський вирішив раз і назавжди розібратися, як же правильно назвати невеличкий пристрій, яким скріплюють папір. Відео про це він опублікував у своєму TikTok.

Дивіться також Ці колоритні українські слова у нас вкрали "совіти": час повертати своє

Як правильно українською назвати "скріпку"?

Часто українці, не знаючи про питомо українську альтернативу слову "скріпка", так її й називають не лише у розмові, а й пишуть це слово так. Однак українська філологиня, яка проходила повз, допомогла Андрієві знайти відповідник у нашій мові – "спиначка". Саме цим словом вона запропонувала йому русизм "скріпка" чи "скрепка".

Крім того, вона запропонувала йому замінити слово "брелок" на українське "дармовис". "Безіменний" же палець краще, на її думку, назвати "персневим". Андрій Шимановський погодився, що ця назва є доволі логічною.

Не всім стали до вподоби відповідники / Скриншот з TikTok

Однак у коментарях далеко не всі згодні використовувати такі слова у мові. Дехто вважає їх дещо неоковирними, а дехто й взагалі ставиться вороже до таких альтернатив, наводячи як приклад придумані слова, які вигадали для того, щоб глузувати з української мови.

"Сузір'я" замість "созвєздія": як звучать українські відповідники російських слів?