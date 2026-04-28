Вчителька початкових класів Інна Михалева здивувала своїх учнів нестандартним підходом до навчання, про що розповіла на своєму каналі у TikTok. Вона підготувала самостійну роботу з математики, у якій усі приклади мали однакову відповідь – число 67.

Дивіться також Учні почали принижувати вчителів у мережі: у поліції розповіли про "тренд" і відповідальність

Як відреагували діти?

Під час виконання завдання школярі поступово почали помічати закономірність. Коли вони зрозуміли, що всі результати однакові, їхнє здивування швидко змінилося на щирі емоції.

Деякі учні почали усміхатися та жартома повторювати популярний жест із мему "six seven". Атмосфера в класі стала значно легшою, а сама робота перетворилася на захопливий процес.

Відео стало вірусним у мережі

Педагогиня поділилася відео з уроку у TikTok, де воно швидко набрало понад 400 тисяч переглядів. Користувачі активно коментували побачене та захоплювалися підходом учительки.

Незвична контрольна підкорила дітей: дивіться відео

У коментарях люди писали, що такі заняття запам'ятовуються дітям надовго. Інші зазначали, що сучасний педагог має бути "на одній хвилі" з учнями та розуміти їхні інтереси.

Що пишуть у коментарях?

Реакції користувачів були переважно позитивними. Серед найпоширеніших думок:

"Це подія, яку діти точно запам'ятають";

"Найцікавіша контрольна, яку тільки можна придумати";

"Саме такими мають бути сучасні вчителі";

"Дітям багато не треба – головне, щоб учитель був на одній хвилі з ними".

Всім сподобалась ідея вчительки / Скриншот з TikTok

Водночас деякі користувачі піднімали й інші питання – зокрема, щодо публікації відео з дітьми у соцмережах.

Зверніть увагу! Попри це, більшість погодилася: такий підхід допомагає зменшити стрес і робить навчання більш цікавим та емоційно комфортним для школярів.

Мережа фастфудів відмовилась від числа 67 через тренд, від якого божеволіють підлітки

Мережа фастфуду In-N-Out Burger видалила число 67 із системи замовлень через вірусний тренд, який заважав роботі ресторанів.

Тренд "6-7" став популярним серед підлітків через відео в TikTok і музику, що викликали ажіотаж у ресторанах.

Такий феномен навіть потрапив у популярні вірусні обговорення та словники сучасних слів як приклад абсурдного інтернет-сленгу.