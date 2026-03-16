Добірку заборонених та витіснених слів наводить репетиторка з української мови Ірина Ваврик.

Дивіться також "Одні вар'яти, не грай кіна": тренд про галицьку говірку "підірвав" мережу

Які слова заборонила радянська влада?

У XX столітті мовна політика радянської влади системно змінювала українську мову. Після короткого періоду українізації у 1920-х роках почався зворотний процес – наближення української до російської. Особливо це стало помітно після правописної реформи 1933 року, коли було вилучено або витіснено чимало питомих українських слів і форм.

Лінгвісти називають це явище русифікаційною нормалізацією: замість традиційних українських слів у словники та офіційні тексти вводили форми, ближчі до російської мови в усіх сферах – науці, побуті, листуванні та інших. Метою таких змін було зменшити відмінності між українською та російською мовами. Чим подібнішими ставали мови, тим легше було просувати ідею "єдиного радянського народу" та поступово витісняти українську з публічного життя.

Ось кілька характерних прикладів таких замін, коли питомі слова, витіснили російськими кальками:

Аркуш – лист

Безнастанний – неперервний

Жмуток – пучок

Либонь – напевно, мабуть.

Обрус – скатертина.

Слова, які замінили: дивіться відео

У багатьох випадках питомі слова не були формально "заборонені", але їх перестали друкувати в словниках і підручниках, тому вони поступово вийшли з ужитку. Такі зміни створювали враження, ніби українська мова – лише варіант російської з дещо іншою вимовою. Частина цих слів збереглася в живій мові, але довго не вважалася "нормативною".

Подекуди заміна не стосувалася усього слова, а лише певної літери, як у словах грецького походження, літера "т" на "ф", чи "в" на "у", та "я" на "а":

міт → міф

катедра → кафедра

авдієнція → аудієнція

павза → пауза

ієрархія → гієрархія

фіяско → фіаско.

Як міняли літери: дивіться відео

Питоме вживання повернулося лише з "Українським правописом" 2019 року. У Правописі дозволено подвійну норму написання слів іншомовного походження з грецького θ (тета) – тобто можливе і "т", і "ф". Саме тому допустимі обидві форми: міф і міт, а ще – ефір та етер, Афіни та Атени.

Після відновлення незалежності України багато питомих слів, які "совіти" заборонили, повертаються до активного вжитку, Частина з них знову з’являється у медіа, наукових текстах і навіть у розмовній мові. А ще їх активно популяризують мовознавці, філологи, блогери, репетитори з мови, оскільки такі завдання можна зустріти на НМТ.

Мова постійно змінюється, але історія показує: політична влада може впливати на мовні норми не менше, ніж природний розвиток суспільства.