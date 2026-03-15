Колоритними фразами українці діляться у Threads. 24 Канал при цьому зібрав кумедні та цікаві вислови і слова, які пропонують краяни.

Як кажуть на Галичині?

Цікавий тренд "На Галичині не кажуть…" у соцмережі завірусився близько тижня тому. Він пропонує ознайомитися із тим, як не кажуть та кажуть на Галичині. Часто – у гумористичному дусі.

Українці в коментарях при цьому радо діляться різноманітними фразами та діалектними словами, які чули від рідних чи знайомих.

Зокрема:

На Галичині не кажуть: "Божевільний". На Галичині кажуть: "Якийсь вар'ят".

На Галичині не кажуть: "Це кінець". На Галичині кажуть: "Юш Параню по коханю".

На Галичині не кажуть: "Негарно говориш". На Галичині кажуть: "Не пащекуй!".

На Галичині не кажуть: "А де це офіціант?". На Галичині кажуть: "Де той вуйко Йосип, що горівку носить?!".



Зверніть увагу! 24 Канал (Освіта 24) вже протягом тривалого часу розповідає, як цікаво говорять-балакають у Львові і на Галичині. У межах освітньої рубрики "Скажи мені по-галицьки" ви можете знайти слова та фрази на буль-який смак – "до кольору, до вибору".



До слова, чимало слів та фраз зафіксовані у Словнику львівської говірки.

Підтягнути українську чи опанувати іноземну? "Оптіма" відгукнеться на будь-який запит! Провідні вчителі країни, авторський підхід та використання інтерактивних платформ допоможуть прокачати обрану мову в найкоротші терміни.

На Галичині не кажуть: "Тупак". На Галичині кажуть: "Ту́ман вісімнайцєтий".

На Галичині не кажуть: "Не можу в це повірити". На Галичині кажуть: "Та дееееееее".



Окремі користувачі тредсу зазначають, що в їхній стрічці – "одна Галичина".

Цікаво! Інститут історії України пише, що Галичина – це історичний регіон України. За сучасним адміністративним поділом – на території нашої держави – це територія Львівської області, Івано-Франківської області, більшої частини Тернопільської області, південної частини Рівненської області.

На Галичині не кажуть: "В мене депресія". На Галичині кажуть: "Тяжко жити, шкода вмерти".

На Галичині не кажуть: "Не вимахуйся". На Галичині кажуть: "Не грай кіна".



Краяни, зокрема з інших регіонів, при цьому дякують за цікаві вислови та спішать їх записати. І діляться тим, як кажуть у них.

Так, українці вкотре підтверджують свою любов до діалектизмів і нагадують та наголошують, що ці слова є багатством нашої мови, а не "ознакою села", як намагалася і намагається нав'язати нам ворожа пропаганда.

