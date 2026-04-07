Дивіться також Мовознавиця назвала 3 грубі помилки, яких припускаються українці
Як ще можна назвати "вокзал"?
У якому значенні ви чули слово "двірець"? Ні, це не калькування з російського "дворец", тобто палац. Але запозичення з польської – dworzec, яке сьогодні має інше значення.
Втім, ми зараз говоримо про слово, яке точно знають львів'яни і про місце, куди ви спершу потрапляєте, приїхавши до Львова потягом. У сучасному вжитку "двірець" означає – залізничний вокзал.
"Двірець" походить від польського dworzec, що означає "палац", "будинок при дворі", а згодом – "станційний будинок". У XIX – XX століттях воно закріпилося в українській мові як назва місця, де розташовані залізничні станції, зали очікування, каси та перони.
Хоч вам більше відоме слово "вокзал", проте обидва в українській мові – запозичені. "Вокзал" прийшло до нас із англійської. У Лондоні був садово-розважальний комплекс Vauxhall Gardens, назва якого згодом стала позначати місце зібрання людей. Коли в XIX столітті з’явилися перші залізничні станції, одну з них у Лондоні назвали саме "Vauxhall". З часом це слово почало асоціюватися з місцем відправлення поїздів і через російську мову потрапило в українську.
Обидва слова – це приклад культурного запозичення, яке змінило своє значення й закріпилося в нашій лексиці. Тому слова "вокзал", "двірець" та залізнична станція можна вважати синонімами.
Синоніми до слова "вокзал": дивіться відео
А розгорнуте визначення до "вокзалу", яке зустрінете у словниках, звучить так – комплекс споруд для обслуговування пасажирів на станціях шляхів сполучення, керування рухом транспорту і розміщення службового персоналу. Для уточнення додають – автомобільний (авто-) чи залізничний (але у нас немає абревіатури ЖД).
А ресурс "Словотвір", який дає можливість своїм користувачам пофантазавути, знайти щось нове чи вигадати слово, пропонує цікаві варіанти, якими можна замінити "вокзал":
- станиця,
- статень,
- станище,
- прист,
- станець,
- пристанок,
- перестанок,
- чекарня,
- астерія,
- потяговиця,
- потяжниця,
- штація,
- потягівня,
- потяжня,
- тяжниця,
- двірниця,
- потягова станиця,
- тягова станція,
- тяглова станція,
- рушище.
Деяки варіанти – чиста вигадка, а деякі – обґрунтовуються визначеннями зі словників чи правилами творення слів в українській мові.
Тому ми не лише запозичуємо, а й далі творимо мову чи повертаємо старе. І хтозна, може через деякий час до цього слова буде більше синонімів.
Хто не знав слова і не був у Львові, то Великдень чудова нагода завітати до святкового міста. Гарненько роздивитися двірець, прогулятися Двірцевою площею та заглянути на святкові локації у місті.