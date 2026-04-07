Как еще можно назвать "вокзал"?

В каком значении вы слышали слово "двірець"? Нет, это не калькирование с русского "дворец", то есть "палац". Но заимствование из польского – dworzec, которое сегодня имеет другое значение.

Впрочем, мы сейчас говорим о слове, которое точно знают львовяне и о месте, куда вы сначала попадаете, приехав во Львов поездом. В современном употреблении "двірець" означает – железнодорожный вокзал.

"Двірець" происходит от польского dworzec, что означает "дворец", "дом при дворе", а впоследствии – "станционный дом". В XIX – XX веках оно закрепилось в украинском языке как название места, где расположены железнодорожные станции, залы ожидания, кассы и перроны.

Хотя вам больше известно слово "вокзал", однако оба в украинском языке – заимствованы. "Вокзал" пришло к нам из английского. В Лондоне был садово-развлекательный комплекс Vauxhall Gardens, название которого впоследствии стало обозначать место собрания людей. Когда в XIX веке появились первые железнодорожные станции, одну из них в Лондоне назвали именно "Vauxhall". Со временем это слово начало ассоциироваться с местом отправления поездов и через русский язык попало в украинский.

Оба слова – это пример культурного заимствования, которое изменило свое значение и закрепилось в нашей лексике. Поэтому слова "вокзал", "двірець" и "залізнична станція" можно считать синонимами.

А развернутое определение к "вокзалу", которое встретите в словарях, звучит так – комплекс сооружений для обслуживания пассажиров на станциях путей сообщения, управления движением транспорта и размещения служебного персонала. Для уточнения добавляют – автомобильный (авто-) или "залізничний" (но у нас нет аббревиатуры ЖД).

А ресурс "Словообразование", который дает возможность своим пользователям пофантазировать, найти что-то новое или придумать слово, предлагает интересные варианты, которыми можно заменить "вокзал":

станиця,

статень,

станище,

прист,

станець,

пристанок,

перестанок,

чекарня,

астерія,

потяговиця,

потяжниця,

штація,

потягівня,

потяжня,

тяжниця,

двірниця,

потягова станиця,

тягова станція,

тяглова станція,

рушище..

Некоторые варианты – чистая выдумка, а некоторые – обосновываются определениями из словарей или правилами образования слов в украинском языке.

Поэтому мы не только заимствуем, но и дальше творим язык или возвращаем старое. И кто знает, может через некоторое время к этому слову будет больше синонимов.

Хорошенько рассмотреть двірець, прогуляться "Двірцевою" площадью и заглянуть на праздничные локации в городе.