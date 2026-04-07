Как еще можно назвать "вокзал"?
В каком значении вы слышали слово "двірець"? Нет, это не калькирование с русского "дворец", то есть "палац". Но заимствование из польского – dworzec, которое сегодня имеет другое значение.
Впрочем, мы сейчас говорим о слове, которое точно знают львовяне и о месте, куда вы сначала попадаете, приехав во Львов поездом. В современном употреблении "двірець" означает – железнодорожный вокзал.
"Двірець" происходит от польского dworzec, что означает "дворец", "дом при дворе", а впоследствии – "станционный дом". В XIX – XX веках оно закрепилось в украинском языке как название места, где расположены железнодорожные станции, залы ожидания, кассы и перроны.
Хотя вам больше известно слово "вокзал", однако оба в украинском языке – заимствованы. "Вокзал" пришло к нам из английского. В Лондоне был садово-развлекательный комплекс Vauxhall Gardens, название которого впоследствии стало обозначать место собрания людей. Когда в XIX веке появились первые железнодорожные станции, одну из них в Лондоне назвали именно "Vauxhall". Со временем это слово начало ассоциироваться с местом отправления поездов и через русский язык попало в украинский.
Оба слова – это пример культурного заимствования, которое изменило свое значение и закрепилось в нашей лексике. Поэтому слова "вокзал", "двірець" и "залізнична станція" можно считать синонимами.
Синонимы к слову "вокзал": смотрите видео
А развернутое определение к "вокзалу", которое встретите в словарях, звучит так – комплекс сооружений для обслуживания пассажиров на станциях путей сообщения, управления движением транспорта и размещения служебного персонала. Для уточнения добавляют – автомобильный (авто-) или "залізничний" (но у нас нет аббревиатуры ЖД).
А ресурс "Словообразование", который дает возможность своим пользователям пофантазировать, найти что-то новое или придумать слово, предлагает интересные варианты, которыми можно заменить "вокзал":
- станиця,
- статень,
- станище,
- прист,
- станець,
- пристанок,
- перестанок,
- чекарня,
- астерія,
- потяговиця,
- потяжниця,
- штація,
- потягівня,
- потяжня,
- тяжниця,
- двірниця,
- потягова станиця,
- тягова станція,
- тяглова станція,
- рушище..
Некоторые варианты – чистая выдумка, а некоторые – обосновываются определениями из словарей или правилами образования слов в украинском языке.
Поэтому мы не только заимствуем, но и дальше творим язык или возвращаем старое. И кто знает, может через некоторое время к этому слову будет больше синонимов.
Кто не знал слова и не был во Львове, то Пасха прекрасная возможность посетить праздничный город. Хорошенько рассмотреть двірець, прогуляться "Двірцевою" площадью и заглянуть на праздничные локации в городе.