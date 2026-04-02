Як правильно пишуться українською три відомих словосполучення, розповідаємо з посиланням на мовознавицю Марію Словолюб.
Чи правильно ви кажете ці вислови?
Щодня ми вживаємо чимало висловів, але не помічаємо у них типових помилок. А робимо їх через багатозначність слів, які не завжди взаємозамінні.
Розгляньмо три поширені вислови – "потерпіти поразку" та "попередити хворобу", "співставити факти". Мовознавці наголошують, що у них українці найчастіше припускаються помилки.
І хоч кожне окреме слово існує в українській мові, але поєднання їх разом – утворює помилку.
- потерпіти поразку – правильно: зазнати поразки;
- попередити хворобу – правильно: запобігти хворобі;
- співставити факти – правильно: зіставити факти.
Частина помилок виникає через те, що знаємо їх у російському варіанті і застосовуємо дослівний переклад. Частина – через те, що схожі слова вважаємо взаємозамінними, але насправді вони різняться за змістом.
В українських словниках є слова "потерпати" і "потерпіти", які різняться за значенням:
"Потерпати" – це відчувати страх, побоювання чи перебувати у злиднях, страждати та навіть докладати великих зусиль до виконання роботи.
- Вдень вони перебували в замку, а вночі ґрасували околицями, чинячи ґвалт і грабунок. Особливо потерпали від їхніх рук купці. (Юрій Винничук).
- Аркадій думав про товаришів. Всі до одного сиділи сьогодні дома, потерпали над граматикою, бо особливо страшно складати перші іспити. (Олександр Копиленко).
"Потерпіти" – це докласти зусиль, щоб зачекати, перенести біль, примиритися з чимось.
- Сьогодні ти вже 2 листи моїх матимеш, а я ще ні одного. Потерплю до завтра. (Михайло Коцюбинський).
А от з слово "попередити" – це "повідомити", тому хворобу повідомити, щоб вона не приходила – неможливо.
Слова "співставити", словники взагалі не фіксують, лише – зіставити / зіставляти, тобто порівняти два предмети, факти чи аргументи, чи ставити щось поруч.
Тому усе просто – лише варто знати значення слова і ви не будете плутатися. Говоріть українською!
