Педагогиня також поділилася хитриком, який допоможе легко визначити, чи потрібно ставити кому в реченні з однорідними членами. Відповідне відео репетиторка з ніком zno_ekaterina опублікувала в інстаграмі.

Як не зробити поширену помилку на НМТ?

Педагогиня пояснила випадок з повторювальним сполучником "і".

Репетиторка розповідає про ситуацію, коли у реченні є кілька однорідних членів, поєднаних між собою повторювальним сполучником "і", який не стоїть перед першим однорідним членом, а починається після нього. За її словами, у такому разі кома перед першим "і" теж потрібна.

Освітянка при цьому зауважила, що більшість учасників – 99% – НМТ робить у таких завданнях помилку.

Як правильно розставити коми у реченні: відео

Педагогиня також порадила хитрик, як запам'ятати це правило.

Щоб правильно поставити кому в цих реченнях, необхідно прибрати букву "і" та прочитати речення без букви "і",

– зауважила вона.

Наприклад: "Місяць пливе оглядати і небо, і зорі, і хмари. Запахло чебрецем, і ковилою, і м'ятою" .

У коментарях окремі українці зауважили, що у школі вчили по-іншому. Зокрема, що кому треба ставити лише перед другим "і".

Яке правило є у правописі?

Якщо заглянути в Український правопис, то знайдемо відповідне пояснення вживання розділових знаків. Так, якщо кілька однорідних членів речення поєднані повторювальним сполучником "і" ("й") і перед першим однорідним членом цього сполучника немає, то кому після цього слова ставити все ж треба. Про це й розповідає педагогиня.



