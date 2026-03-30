Педагогиня також поділилася хитриком, який допоможе легко визначити, чи потрібно ставити кому в реченні з однорідними членами. Відповідне відео репетиторка з ніком zno_ekaterina опублікувала в інстаграмі.
Як не зробити поширену помилку на НМТ?
Педагогиня пояснила випадок з повторювальним сполучником "і".
Репетиторка розповідає про ситуацію, коли у реченні є кілька однорідних членів, поєднаних між собою повторювальним сполучником "і", який не стоїть перед першим однорідним членом, а починається після нього. За її словами, у такому разі кома перед першим "і" теж потрібна.
Освітянка при цьому зауважила, що більшість учасників – 99% – НМТ робить у таких завданнях помилку.
Як правильно розставити коми у реченні: відео
Педагогиня також порадила хитрик, як запам'ятати це правило.
Щоб правильно поставити кому в цих реченнях, необхідно прибрати букву "і" та прочитати речення без букви "і",
– зауважила вона.
Наприклад: "Місяць пливе оглядати і небо, і зорі, і хмари. Запахло чебрецем, і ковилою, і м'ятою" .
У коментарях окремі українці зауважили, що у школі вчили по-іншому. Зокрема, що кому треба ставити лише перед другим "і".
Яке правило є у правописі?
Якщо заглянути в Український правопис, то знайдемо відповідне пояснення вживання розділових знаків. Так, якщо кілька однорідних членів речення поєднані повторювальним сполучником "і" ("й") і перед першим однорідним членом цього сполучника немає, то кому після цього слова ставити все ж треба. Про це й розповідає педагогиня.
Пояснення з правопису / скриншот
Як відбуватиметься НМТ у 2026 році?
Основна сесія НМТ буде з 20 травня до 25 червня. Додаткова – з 17 до 24 липня.
На НМТ буде 4 предмети. Обов'язково учасники складатимуть українську мову, математику, історію України та один предмет на вибір з такого переліку: іноземна мова, біологія, географія, фізика, хімія або українська література.
Мультитест відбуватиметься протягом одного дня у межах двох етапів.
УЦОЯО недавно оприлюднив демонстраційні варіанти тестів з усіх предметів.