Деталі вона розповіла у "Рандеву" з Яніною Соколовою. І наголосила: якщо не працюють чинні штрафи, тоді суму треба підвищувати.

Як можуть зрости штрафи за мовні порушення?

Мовний омбудсмен каже, що вищезгадані штрафи треба підвищити, адже чинна сума не змінить ситуацію значно.

Івановська при цьому зауважила, що є різні типи порушників. До одних можна застосувати попередження як перший крок, і впродовж 30 днів вони можуть виправити ситуацію. Але це діє не на всіх.

Є такі порушники, які це роблять свідомо, системно. І, звісно, такий штраф 3400 або навіть 5800 – це не та сума, яка вправить мізки і примусить дотримуватися закону, стати законослухняним,

– акцентувала омбудсмен.

Також вона зауважила, що торік було на 26% більше заходів державного контролю, ніж у 2024 році. Івановська пояснює це тим, що "співгромадяни стали менш толерантними до порушення їхніх мовних прав". За два місяці цього року вже відбулося 100 заходів держконтролю.

Щодо розмірів штрафів – від 1 700 до 11 900 гривень, Уповноважена зауважила, що законодавство мало на меті "не карати, а здійснювати просвітницьку і заохочувальну місію". Тому ініціюють зміни до чинного законодавства щодо відповідальності юридичних осіб. Мовиться про збільшення штрафів у 2 – 3 рази.

Маємо досягнути серйозної точки, яка стане невідворотною і люди стануть законослухняними,

– резюмувала Івановська.

До слова, очільник МОН України Оксен Лісовий розкритикував учителів за спілкування російською мовою поза межами уроків, у коридорах чи на перервах. І назвав це "лицемірством".

