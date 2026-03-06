Про це вказано у відповідному листі МОН. Його адресували очільникам обласних структурних підрозділів у сфері освіти і науки.

Яка мовна ситуація у школах України?

У МОН кажуть, що проблема вживання російської мови учнями та вчителями досі є актуальною. Зокрема, через вплив Росії та звички родинного спілкування. Також акцентують, що для розв'язання проблеми треба дотримуватися законодавства про мову у школах.

Школи при цьому повинні активізувати роз'яснювальну роботу з учнями та батьками, популяризувати державну мову, підвищувати рівень володіння українською вчителями тощо.

У МОН нагадали, що діти і дорослі мають усі можливості для вивчення й удосконалення української мови. Для школярів розробили онлайн-курс "мовА моЯ (від А до Я: література, історія, природа/географія...)", а на платформі Всеукраїнської школи онлайн можна переглядати уроки української мови та виконувати завдання для вдосконалення знань.

Також у Міністерстві наголошують, що кожен громадянин може звернутися до мовного омбудсмена зі скаргою про усунення перешкод та обмежень у користуванні державною мовою.

У відомстві також наголосили на відповідальності очільників закладів освіти щодо контролю за використанням мови.

Зауважимо, що освітяни повинні у межах освітнього процесу (не лише на уроках, а й на перервах тощо) спілкуватися лише державною мовою. Щодо учнів такого обов'язкового правила немає.

Що кажуть про заборону російської мови у школах?