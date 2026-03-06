Об этом указано в соответствующем письме МОН. Его адресовали руководителям областных структурных подразделений в сфере образования и науки.

Какова языковая ситуация в школах Украины?

В МОН говорят, что проблема употребления русского языка учениками и учителями до сих пор актуальна. В частности, из-за влияния России и привычки семейного общения. Также акцентируют, что для решения проблемы надо соблюдать законодательство о языке в школах.

Школы при этом должны активизировать разъяснительную работу с учениками и родителями, популяризировать государственный язык, повышать уровень владения украинским учителями и тому подобное.

В МОН напомнили, что дети и взрослые имеют все возможности для изучения и совершенствования украинского языка. Для школьников разработали онлайн-курс "мовА моЯ (от А до Я: литература, история, природа/география...)", а на платформе Всеукраинской школы онлайн можно просматривать уроки украинского языка и выполнять задания для совершенствования знаний.

Также в Министерстве отмечают, что каждый гражданин может обратиться к языковому омбудсмену с жалобой об устранении препятствий и ограничений в пользовании государственным языком.

В ведомстве также отметили ответственность руководителей учебных заведений по контролю за использованием языка.

Заметим, что педагоги должны в рамках образовательного процесса (не только на уроках, но и на переменах и т.д.) общаться только на государственном языке. Относительно учеников такого обязательного правила нет.

Что говорят о запрете русского языка в школах?