Учеба Образование в Украине В МОН сделали заявление о запрете русского языка в школах: в сети вспыхнула дискуссия
В МОН сделали заявление о запрете русского языка в школах: в сети вспыхнула дискуссия

Мария Волошин
Основные тезисы
  • Заместитель министра образования и науки Украины Надежда Кузьмичева заявила, что полный запрет русского языка в школах может иметь обратный эффект.
  • Украинцы в сети устроили дискуссию.
Языковая ситуация в школах / Unsplash

В сети вспыхнула дискуссия относительно языкового вопроса в школах Украины. В частности, после заявления заместителя министра образования и науки Украины Надежды Кузьмичевой.

Кузьмичева в интервью УП ответила на вопрос о том, можно и стоит ли полностью запретить общение на русском языке в школах.

Что сказала чиновница?

Заместитель министра уточнила, что такое решение может иметь неожиданный эффект. Она говорит, что полный запрет на общение на русском языке в наших школах может дать обратный результат.

По словам чиновницы, обратным эффектом может быть желание снова поднять вопрос об "отстаивании права" на использование русского языка.

Заметим, что, в соответствии с законодательством, педагоги должны в рамках образовательного процесса (не только на уроках, но и на переменах и т.д.) общаться только на государственном языке. Относительно учеников такого обязательного правила нет.

Напомним, что в ноябре 2025 года нардеп Наталья Пипа зарегистрировала законопроект, что должно способствовать большей украинизации учебных заведений. В случае принятия этого документа основатель, руководитель, педагог получат как обязанность способствовать созданию украиноязычной среды. То есть принимать меры, чтобы ученики и студенты разговаривали на украинском языке. Делать это можно благодаря беседам, разъяснением и поощрением.

Что говорят украинцы?

Украинцы в свою очередь под постом Андрея Черныха в фейсбуке устроили дискуссию относительно этого заявления заместителя главы МОН.

  • А можно широко пропагандировать украинский язык, снимать фильмы, печатать книги, переводить на украинский язык классику зарубежной литературы, заполнять Интернет и медиапространство и постепенно все станет на свои места, говорить на русском станет немодно и неинтересно. А запрещать, накладывать штрафы – это дно. Но ведь это сложно и долго, проще запретить.

  • В государственных учреждениях – только государственный язык – так всюду в мире. Пока у нас будет толерироваться язык убийц и палачей, а часто на нем разговаривают именно их потомки, до тех пор будет лишний повод для их "освобождения".

  • Учителя должны общаться исключительно на украинском, тогда, вероятно, и ученики подтянутся.

  • Надо начинать с пенсионеров – ректоров, проректоров, деканов, гарантов, которые первые, кто говорят на русском или тяжелой азировке.

  • А что та заместительница делает в МОН с таким толерированием языка оккупанта и агрессора?

  • Как можно научить детей говорить всегда на украинском, если учителя на уроках говорят на украинском, а на переменах на русском, насаждая ученикам образ двуликого Януса? Сковорода советовал воспитывать собственным примером.

  • Учителя, которые так делают (общаются на русском или потакают ученикам), профнепригодны хотя бы по выполнению своих воспитательных обязанностей.

  • Поезжайте по школам и запретите. Сами. Не распоряжениями, а действиями. Приехали, топнули ногой и сказали: "Запрещаю"! А учителя переймут неоценимый опыт запрета.


В сети дискуссия по языковому вопросу в школах / скриншот сообщения

Что говорят о запрете русского языка в школах?

  • Глава МОН Оксен Лисовой раскритиковал учителей за общение на русском на русском языке за пределами уроков.
  • Он назвал "лицемерием" практику, когда педагоги преподают на украинском, а в коридорах или на переменах общаются на языке агрессора.
  • Нардепы при этом предлагали запретить частным школам осуществлять обучение на русском языке и зарегистрировали соответствующий законопроект.
  • Языковой омбудсмен Елена Ивановская сказала Суспильному, что родители учеников редко подают жалобы на учителей из-за общения на русском языке на уроках. Они не хотят открыто конфликтовать с администрацией.
  • В ее Офисе отметили: если вы хотите пожаловаться на нарушение языкового законодательства, надо предоставить доказательства.