Поэтому сейчас стоит возвращать их в употребление. Языковед Мария Словолюб назвала несколько таких слов и их современные соответствия.

Смотрите также Забываем суржиковые названия: как правильно называть различные виды цветов на украинском

Какие аутентичные слова "уничтожила" советская власть?

Филолог назвала поочередно древнее слово и современный аналог. В частности, вспомнила такие пары:

  • виїмок (давнє) – виняток (сучасне);
  • городина – овочі;
  • садовина – фрукти;
  • далебі – чесне слово;
  • осоння – на сонці;
  • підсоння – клімат;
  • хідник – тротуар;
  • рамено – плече;
  • засновок – гіпотеза;
  • обрус – скатертина;
  • далекогляд – телескоп;
  • оник – нуль.

Как когда-то звучали украинские слова: видео

Смотрите также 10 красивых и сильных цитат о любви из стихов украинских поэтов

Какие еще слова "репрессировала" советская власть?

Несколько так называемых "репрессированных слов" в свое время назвал украинский языковед Александр Авраменко в эфире "Завтрака с 1+1".

Он отметил: полвека назад было немало репрессированных слов, за употребление которых ученый, переводчик или учитель могли быть обвинены в "буржуазном национализме".

Авраменко уточнил: "наказанными" советской властью были, в частности, слова из спортивной отрасли – такие как: руханка, копанка, кошиківка.

При этом учитель назвал их соответствия в современном украинском языке.

  • Руханка – гимнастика: от глагола "двигать" – делать движения головой, ногами или руками.
  • Копанка – футбол: от глагола "копать", то есть бить ногой.
  • Кошиківка – баскетбол: образовано от "корзина", в которую бросают мяч.

Мы также рассказывали, что означает "стожары".