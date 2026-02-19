Поэтому сейчас стоит возвращать их в употребление. Языковед Мария Словолюб назвала несколько таких слов и их современные соответствия.

Какие аутентичные слова "уничтожила" советская власть?

Филолог назвала поочередно древнее слово и современный аналог. В частности, вспомнила такие пары:

виїмок (давнє) – виняток (сучасне);

городина – овочі;

садовина – фрукти;

далебі – чесне слово;

осоння – на сонці;

підсоння – клімат;

хідник – тротуар;

рамено – плече;

засновок – гіпотеза;

обрус – скатертина;

далекогляд – телескоп;

оник – нуль.

Как когда-то звучали украинские слова: видео

Какие еще слова "репрессировала" советская власть?

Несколько так называемых "репрессированных слов" в свое время назвал украинский языковед Александр Авраменко в эфире "Завтрака с 1+1".

Он отметил: полвека назад было немало репрессированных слов, за употребление которых ученый, переводчик или учитель могли быть обвинены в "буржуазном национализме".

Авраменко уточнил: "наказанными" советской властью были, в частности, слова из спортивной отрасли – такие как: руханка, копанка, кошиківка.

При этом учитель назвал их соответствия в современном украинском языке.

Руханка – гимнастика: от глагола "двигать" – делать движения головой, ногами или руками.

Копанка – футбол: от глагола "копать", то есть бить ногой.

Кошиківка – баскетбол: образовано от "корзина", в которую бросают мяч.

