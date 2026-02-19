Тому зараз варто повертати їх у вжиток. Мовознавиця Марія Словолюб назвала кілька таких слів та їхні сучасні відповідники.

Які автентичні слова "знищила" радянська влада?

Філологиня назвала почергово давнє слово та сучасний відповідник. Зокрема, згадала такі пари:

виїмок (давнє) – виняток (сучасне);

городина – овочі;

садовина – фрукти;

далебі – чесне слово;

осоння – на сонці;

підсоння – клімат;

хідник – тротуар;

рамено – плече;

засновок – гіпотеза;

обрус – скатертина;

далекогляд – телескоп;

оник – нуль.

Як колись звучали українські слова: відео

Які ще слова "репресувала" радянська влада?

Кілька так званих "репресованих слів" свого часу назвав український мовознавець Олександр Авраменко в ефірі "Сніданку з 1+1".

Він зауважив: пів століття тому було чимало репресованих слів, за вживання яких науковець, перекладач або вчитель могли бути звинувачені у "буржуазному націоналізмі".

Авраменко уточнив: "покараними" радянською владою були, зокрема, слова зі спортивної галузі – як-от: руханка, копанка, кошиківка.

При цьому вчитель назвав їхні відповідники у сучасній українській мові.

Руханка – гімнастика: від дієслова "рухати" – робити рухи головою, ногами чи руками.

Копанка – футбол: від дієслова "копати", тобто бити ногою.

Кошиківка – баскетбол: утворено від "кошик", у який кидають м'яча.

