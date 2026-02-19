Тому зараз варто повертати їх у вжиток. Мовознавиця Марія Словолюб назвала кілька таких слів та їхні сучасні відповідники.

Які автентичні слова "знищила" радянська влада?

Філологиня назвала почергово давнє слово та сучасний відповідник. Зокрема, згадала такі пари:

  • виїмок (давнє) – виняток (сучасне);
  • городина – овочі;
  • садовина – фрукти;
  • далебі – чесне слово;
  • осоння – на сонці;
  • підсоння – клімат;
  • хідник – тротуар;
  • рамено – плече;
  • засновок – гіпотеза;
  • обрус – скатертина;
  • далекогляд – телескоп;
  • оник – нуль.

Як колись звучали українські слова: відео

Які ще слова "репресувала" радянська влада?

Кілька так званих "репресованих слів" свого часу назвав український мовознавець Олександр Авраменко в ефірі "Сніданку з 1+1".

Він зауважив: пів століття тому було чимало репресованих слів, за вживання яких науковець, перекладач або вчитель могли бути звинувачені у "буржуазному націоналізмі".

Авраменко уточнив: "покараними" радянською владою були, зокрема, слова зі спортивної галузі – як-от: руханка, копанка, кошиківка.

При цьому вчитель назвав їхні відповідники у сучасній українській мові.

  • Руханка – гімнастика: від дієслова "рухати" – робити рухи головою, ногами чи руками.
  • Копанка – футбол: від дієслова "копати", тобто бити ногою.
  • Кошиківка – баскетбол: утворено від "кошик", у який кидають м'яча.

