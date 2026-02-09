Одне із таких – стожари. Що воно означає та хто зробив його популярним, розповідає 24 Канал.
Що таке стожари?
Слово "стожари" запам'яталося українцям з однойменної пісні легендарного українського співака Назарія Яремчука. Однак далеко не всі знали значення цього слова.
У Словнику української мови читаємо, що стожари – це народна назва сузір'я Плеяд, а також деяких інших сузір'їв.
Це слово можна зустріти і у творах українських письменників:
- Над головою розсипавсь стожар; райський шлях простягсь угорі зористою стягою; все небо миготить тихими огниками... (Михайло Старицький, Облога.., 1961, 19);
- Стожарів сяйво огняне На мене сипалось (Андрій Малишко, II, 1948, 167);
- Далеко-далеко горіла громадка вогнів, мов стожар (Леся Українка, III, 1952, 623);
- Тисячі вогнів.. Над містом спалахнули, і палає Стожарами Шевченківський бульвар (Ігор Муратов, Повість.., 1948, 45).
У Вікіпедії можна відшукати ще одне значенння цього слова: сто́жар (діал. сте́жір) – обгороджене місце, де стоять стоги сіна. Інше значення: "стіг сіна", "копиця".
Зауважимо, що композитор Павло Дворський, який написав музику до однойменної пісні Назарія Яремчука, зазначав: "Стожари – це сузір'я із семи зірок, і за легендою, хто зустріне своє кохання під цим дивом, коли воно не буде сховане за хмарами, то закохані будуть вічно щасливими".
Назарій Яремчук виконує пісню "Стожари": відео
Що відомо про Назарія Яремчука?
Легендарний український співак Назарій Яремчук народився 1951 року на Чернівеччині.
З ним облетіли світ українські пісні – "Червона рута", "Водограй", "Смерекова хата", "Стожари", "Гай, зелений гай", "Я піду в далекі гори", інформує Український інститут національної пам'яті.
Вступив на географічний факультет Чернівецького університету. Також 1988 року закінчив Київський інститут культури.
Був солістом вокально-інструментального ансамблю “Смерічка” Чернівецької філармонії.
Визнання і популярність Яремчуку принесли пісні "Червона рута" і "Водограй" Володимира Івасюка.
Життя Яремчука обірвалося, коли він був у зеніті слави: участь у різноманітних конкурсах, виступи за кордоном, народне визнання таланту і держані титули та нагороди.
1995 року Назарій Яремчук помер від раку. Поховали його у Чернівцях.