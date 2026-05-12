Як називати правильно українською столицю Австрії, замість "Вєна", розповідаємо з посиланням на "Горох".

Дивіться також Чи справді представниці Люксембургу не дозволили грати наживо на Євробаченні-2026

Як називати українською столицю Австрії?

За кілька днів – 16 травня, відбудеться важлива для Європи музична подія – Євробачення-2026, її чекають та готуються. Але у назві міста, де пройде захід, подекуди припускаються помилки, називаючи його "Вєна".

Однак, українською назва столиці Австрії називається – Відень і саме так фіксують назву українські словники та офіційні джерела.

Це типова ситуації, коли назва країни чи міста у кожній мові має своє звучання. В українській мові німецьке місто Wien, стало – Віднем. Такі ситуації виникають через те, що за основу взяте різне походження слова.

Німецька назва міста Wien походить від однойменної назви річки, поселення на березі якої згадане у 881 році.

У давньоверхньонімецькій мові назва звучить як – Wenia, а її коріння у кельтському слові – Vedunia, яке перекладається як "лісовий струмок".

Саме кельтську основу назви міста перейняли слов'янські мови:

польською – Wiedeń

Wiedeń чеською – Vídeň

Vídeň словацькою – Viedeň.

З основи "Wenia" походять назви англійська та італійська – Vienna, іспанська – Viena, французька – Vienne, болгарська – Виена, білоруська та російська – Вена.

Назви столиці різними мовами / mapologis.com

Цікаво, що схожі за звучанням слова є у багатьох мовах, у відомій cоцмережі Reddit навіть зав'язався чималий діалог, які ще слова співзвучні з назвою столиці Австрії та що вони означають.

Як звучить у різних мовах / Скриншот

Цікаві варіанти звучання / Скриншот

Але коли ми говоримо про міжнародні події, важливо вживати правильні українські назви міст. Адже кожна калька чи невдала адаптація чужомовного слова може спотворювати нашу мовну традицію. У публічних текстах, медіа та освітніх матеріалах слід послідовно використовувати саме – "Відень".

Коли пройде Євробачення‑2026 у Відні?

Нагадаємо, що ювілейне 70-те Євробачення пройде у місті Відень. Це вже третій раз, коли Відень приймає Євробачення (раніше – 1967 та 2015 роки).

Конкурс пройде у багатофункціональній арені Wiener Stadthalle з двома півфіналами 12 та 14 травня і гранд-фіналом – 16 травня 2026 року.

Цьогоріч у пісенному конкурсі братиме участь 35 країн

Назви міст – це не дрібниця, а частина нашої мовної ідентичності. Коли ми говоримо про Євробачення‑2026, правильно казати: "Фінал відбудеться у Відні".