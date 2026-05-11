Днями в інтерв'ю, що вийшло на ютуб-каналі giwrgosoiko, представниця Люксембургу Єва Марія сказала, що організатори Євробачення не дозволили їй грати наживо під час виступу. У Європейській мовній спілці (EBU) вже прокоментували заяву співачки.

Цьогоріч Європейська мовна спілка зробила виняток із правил і дозволила фінській скрипальці Лінді Лампеніус грати наживо під час виступу, повідомляє фінський суспільний мовник Yle.

Зазвичай організатори дозволяють учасникам лише співати, а музичні інструменти відтворюються в записі. Причиною такого правила є стислий термін підготовки шоу. Річ у тім, що було б складно змінювати обладнання багатьох виконавців і водночас стежити за тим, щоб усі інструменти були налаштовані.

Лінда отримала дозвіл. Це велика історична подія. Усі ми, музиканти, були такі: "Ого". Я б хотіла, але, на жаль, мені не дозволили,

– заявила Єва Марія.

Нагадаємо, Лінді Лампеніус представлятиме Фінляндію на Євробаченні разом зі співаком Пете Паркконеном. Їхня конкурсна пісня називається Liekinheitin. Наразі букмекери прогнозують артистам перше місце.

Водночас директор пісенного конкурсу Мартін Грін стверджує, що мовники Люксембургу та Швейцарії не зверталися до EBU з проханням дозволити їхнім представникам грати на музичних інструментах наживо. Про це він заявив під час урочистої церемонії відкриття Євробачення-2026, яка відбулась 10 травня у Відні.

Що треба знати про Євробачення-2026?

Євробачення-2026 прийматиме Відень після перемоги JJ з піснею Wasted Love. Шоу відбудеться на найбільш критій арені Австрії Wiener Stadthalle.

Перший півфінал пройде 12 травня, другий – 14 травня, а гранд-фінал – 16 травня. Цьогоріч участь у пісенному конкурсі візьмуть 35 країн. Іспанія, Нідерланди, Ірландія, Словенія та Ісландія оголосили бойкот після того, як Європейська мовна спілка (EBU) допустила Ізраїль.

В Україні Євробачення традиційно транслюватиме Суспільне, прямі етери розпочинатимуться о 22:00 за київським часом. Коментуватиме шоу незмінний Тімур Мірошниченко, у першому півфіналі до нього приєднається стендап-комік Василь Байдак, у другому – співачка Світлана Тарабарова, а у гранд-фіналі – реперка alyona alyona.

Бали від національного журі України оголосить соліст гурту Ziferblat Даниїл Лещинський.

Режисером-постановником номера LELÉKA став Ілля Дуцик, а над образом працювали дизайнерка, засновниця бренду LITKOVSKA Лілія Літковська та стилістка Маргарита Шекель.

Наразі за прогнозами букмекерів Україна посідає 11 місце.