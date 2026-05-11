Що означає французьке слово "комільфо", розповідаємо з посиланням на пояснення вчительки української мови Світлани Чернишової.
Що таке – "не комільфо"?
У нашій щоденній мові часто з’являються чужомовні вирази, які ми вживаємо майже автоматично. Одним із таких є "не комільфо" – "Ой, це якось не комільфо…". Воно звучить ніби жартівливо, ніби "своє", але якщо придивитися – це запозичення з французької, яке приховує цікаву історію.
Фраза прийшла до нас із французької "comme il faut" – буквально "як належить", "як треба", "відповідно". Слово прийшло в російську мову разом з педагогами-французами. Тоді, нарівні з російською, серед дворянства та іншої освіченої громадськості, в ужитку була французька мова – нею говорили, сперечалися, писали листи, зізнавалися в коханні.
Природним шляхом деякі фрази з французької мови трансформувалися та перейшли до російської мови. І через певні історичні події стали відомі і нам.
Але з часом у нашій мові закріпилося іронічне використання фрази. Коли кажемо "не комільфо", маємо на увазі:
- незручно, непристойно;
- негарно виглядає;
- не відповідає очікуваним нормам, недоречно, "не в тему".
Цей вислів став крилатим і досить популярним свого часу і притаманним певному поколінню. Втім, і його можна замінити на влучні українські відповідники, яких чимало у словниках:
- не ґречно,
- не гоже,
- не ліпно,
- не як годиться,
- не доладно,
- не як слід,
- не до лиця,
- не пасує,
- не личить,
- не годиться,
- якось негарно,
- не по-людськи.
Такі варіанти гожі, коли захочете замінити одним своїм словом. Але ще є цікаві фразеологізми, які відповідають слову – "не доречно", "не так".
- ні пришити, ні прилатати;
- ні в тин, ні в ворота;
- ні в сих, ні в тих;
- ні грач; ні помагач;
- ні до печі, ні до речі;
- ні до чобота закаблук, ні до черевика рант;
- не до шмиги;
- вискочити (вистрибнути) як Пилип з конопель,
- вискочити (висунутися) як козак (як голий) з маку.
Тож французьке comme il faut, яке колись було знаком "вищого світу", тепер стало буденним жартом. Та українська мова має свої яскраві й образні вислови, які звучать природніше й автентичніше.
Як сказати українською – "халатне відношення"?
Серед поширених помилок, яку можна почути і в публічному просторі, є вислів – "халатне відношення".
Мовознавці наголошують, що в українській мові такої фрази немає, а "халатне відношення" є калькою з російської.
Правильний український відповідник – "недбале ставлення".