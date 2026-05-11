Що означає французьке слово "комільфо", розповідаємо з посиланням на пояснення вчительки української мови Світлани Чернишової.

Що таке – "не комільфо"?

У нашій щоденній мові часто з’являються чужомовні вирази, які ми вживаємо майже автоматично. Одним із таких є "не комільфо" – "Ой, це якось не комільфо…". Воно звучить ніби жартівливо, ніби "своє", але якщо придивитися – це запозичення з французької, яке приховує цікаву історію.

Фраза прийшла до нас із французької "comme il faut" – буквально "як належить", "як треба", "відповідно". Слово прийшло в російську мову разом з педагогами-французами. Тоді, нарівні з російською, серед дворянства та іншої освіченої громадськості, в ужитку була французька мова – нею говорили, сперечалися, писали листи, зізнавалися в коханні.

Природним шляхом деякі фрази з французької мови трансформувалися та перейшли до російської мови. І через певні історичні події стали відомі і нам.

Але з часом у нашій мові закріпилося іронічне використання фрази. Коли кажемо "не комільфо", маємо на увазі:

незручно, непристойно;

негарно виглядає;

не відповідає очікуваним нормам, недоречно, "не в тему".

Цей вислів став крилатим і досить популярним свого часу і притаманним певному поколінню. Втім, і його можна замінити на влучні українські відповідники, яких чимало у словниках:

не ґречно,

не гоже,

не ліпно,

не як годиться,

не доладно,

не як слід,

не до лиця,

не пасує,

не личить,

не годиться,

якось негарно,

не по-людськи.

Такі варіанти гожі, коли захочете замінити одним своїм словом. Але ще є цікаві фразеологізми, які відповідають слову – "не доречно", "не так".

ні пришити, ні прилатати;

ні в тин, ні в ворота;

ні в сих, ні в тих;

ні грач; ні помагач;

ні до печі, ні до речі;

ні до чобота закаблук, ні до черевика рант;

не до шмиги;

вискочити (вистрибнути) як Пилип з конопель,

вискочити (висунутися) як козак (як голий) з маку.

Тож французьке comme il faut, яке колись було знаком "вищого світу", тепер стало буденним жартом. Та українська мова має свої яскраві й образні вислови, які звучать природніше й автентичніше.

Як сказати українською – "халатне відношення"?

Серед поширених помилок, яку можна почути і в публічному просторі, є вислів – "халатне відношення".

Мовознавці наголошують, що в українській мові такої фрази немає, а "халатне відношення" є калькою з російської.

Правильний український відповідник – "недбале ставлення".