Яке українське слово можна використати замість слова "каприз", розповідаємо з посиланням на вчительку української мови Світлану Чернишову.

Як сказати українською каприз?

У нашій мові є слова, що звучать легко й грайливо, але приховують цікаву історію. Одне з них – "каприз". Ми часто чуємо його у побуті: "дитячі капризи", "каприз моди", "каприз долі". Та чи знаємо ми, звідки воно взялося й що означає насправді?

Слово "каприз" можна вживати у кількох значеннях:

Малообґрунтоване, несподіване бажання, вередування.

Щось випадкове, непередбачуване – каприз природи, каприз долі.

А у мистецтві "каприз" означає витвір із несподіваною формою чи настроєм – наприклад, музичний "каприччо".

Саме ж слово для нашої мови чужинець. Воно прийшло в українську через французьке "caprice" – "причуда, своєрідність". А те від італійського – "capriccio", що буквально означало "козині витівки", оскільки з латини "caper" – "козел".

В українську слово прийшло у XVIII столітті через російську, але закріпилося як літературне, бо було незвичне і новомодне.

Проте, це геть не означає, що в українській мові немає відповідника. У сучасній мові його можна замінити словами:

примха,

забаганка,

вереда,

комиза,

перехоча,

вередування,

причуда,

химера,

вигадка,

норови.

привереди,

захтінка,

захцянка.

У Словнику Бориса Грінченка наведено приклад: "Ач як на його [нього] комиз напав. Ось я тобі!". Та й ви певно зустрічали вислів – "Чого комизишся (тобто, вередуєш)?". Тепер знаєте, що означає слово.

А от жінку чи дитину, яка схильна до вередування називають – каприза чи капризуля. Чули таке? Можна вередуля, а можна і капризуля, ось так.

Слово "каприз" – це не просто буденне "вередування". Воно несе в собі образ "козиних витівок", що колись стали метафорою для непостійності й примхливості людини чи природи. А українські відповідники – примха, забаганка, вередування, комиза – допомагають зберігати автентичність мовлення й роблять його багатшим.

Чи знаєте ви українське значення слова "наглий"?

Слово "на́глий" в українській мові найчастіше використовують неправильно, як кальку з російської мови – нахабний.

В українській мові "наглий" означає "раптовий" або "невідкладний". До прикладу: нагла смерть (раптова), нагла потреба (термінова), наглий напад (швидкий), нагла робота (негайна).