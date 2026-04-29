Що насправді означає слово "наглий" в українській мові, розповідаємо з посиланням на мовознавицю Аліну Острозьку.

Яке значення має слово "наглий"?

Слово "наглий" ви точно чули і, певно, вживали. Але чи у тому значенні?

Воно не має значення "нахабний" чи "зухвалий", як у російській. Тож казати "нагла людина" – українською неправильно.

Ресурс "Горох" подає кілька значень слова "наглий", але точно не для опису поведінки, як і СУМ-11 та СУМ-20: на́глий:

той, що відбувається раптово, несподівано, непередбачено: "Не знаю як для кого, а для мене війна прийшла, як нагла ніч серед білого дня" . (Іван Муратов).

. (Іван Муратов). справа, яку треба зробити негайно, без зволікань: "Справа нагла, пане докторе…" (Ірина Вільде).

(Ірина Вільде). дуже сильний, бурхливий, швидкий своїм виявом, перебігом: "– Оце недавно лили ливнем місцями страшні наглі дощі. Подекуди вже повиривало греблі на Раставиці" . (Іван Нечуй-Левицький).

. (Іван Нечуй-Левицький). життєво необхідний, нагальний; настійний: "Якби не така нагла потреба, то ні за що б не сіла я тепер до писання". (Леся Українка).

Ви точно зустрічали це слово в українській літературі і, можливо, дивувалися. Але тепер зрозуміло, чому воно ніби "не підходило" до речення.

"Наглий", то інше: дивіться відео

Слово має праслов'янське походження – "naglú". І воно збереглося саме у такому значенні "раптово / несподівано" не лише в українській мові, а й у польській – "nagle".

І це просте слово дозволяє звучати цікаво і автентично. І використати його можна таким чином:

Нагла смерть – раптова, несподівана смерть.

– раптова, несподівана смерть. Нагла потреба – термінова, невідкладна справа.

– термінова, невідкладна справа. Наглий напад – швидкий, несподіваний наступ.

– швидкий, несподіваний наступ. Нагла робота – робота, яку треба виконати негайно.

А ще можна сказати "нагле", тобто "терміново", "уже" – "зателефонуй нагле".

Саме таке завдання може трапитися випускникам на НМТ. Тому зауважте, що старшокласники знають значення слова, а тепер і ви теж.

Зверніть увагу! Серед завдань національного мультитесту з української мови є тлумачення слів як іншомовного походження, так і рідковживаних українських. Про приклади таких слів ми писали раніше. Перевірте себе, чи знаєте, що таке: рахманний, ґречний, субтильний.

Якщо ж хочемо описати людину – "нагла людина", то замініть цю кальку з російської на інші слова: зухвалий, нахабний, безсоромний. Чи одним словом – нахаба.

Тому використовуйте слово "на́глий" в українській мові правильно – у значенні "раптовий" або "невідкладний". Таким чином ми зберігаємо точність і красу українського слова.