Что на самом деле означает слово "наглый" в украинском языке, рассказываем со ссылкой на языковеда Алину Острожскую.

Какое значение имеет слово "наглый"?

Слово "наглый" вы точно слышали и, вероятно, употребляли. Но в том ли значении?

Оно не имеет значения "наглый" или "дерзкий", как в русском. Поэтому говорить "наглый человек" – на украинском неправильно.

Ресурс "Горох" подает несколько значений слова "наглый", но точно не для описания поведения, как и СУМ-11 и СУМ-20: наглый:

тот, что происходит внезапно, неожиданно, непредсказуемо: "Не знаю як для кого, а для мене війна прийшла, як нагла ніч серед білого дня" . (Иван Муратов).

. (Иван Муратов). дело, которое надо сделать немедленно, без промедлений: "Справа нагла, пане докторе…" (Ирина Вильде).

(Ирина Вильде). очень сильный, бурный, быстрый своим проявлением, течением: "– Оце недавно лили ливнем місцями страшні наглі дощі. Подекуди вже повиривало греблі на Раставиці" . (Иван Нечуй-Левицкий).

. (Иван Нечуй-Левицкий). жизненно необходимый, насущный; настоятельный: "Якби не така нагла потреба, то ні за що б не сіла я тепер до писання". (Леся Украинка).

Вы точно встречали это слово в украинской литературе и, возможно, удивлялись. Но теперь понятно, почему оно будто "не подходило" к предложению.

Слово имеет праславянское происхождение – "naglú". И оно сохранилось именно в таком значении "внезапно / неожиданно" не только в украинском языке, но и в польском – "nagle".

И это простое слово позволяет звучать интересно и аутентично. И использовать его можно следующим образом:

Нагла смерть – внезапная, неожиданная смерть.

– внезапная, неожиданная смерть. Нагла потреба – срочная, неотложное дело.

– срочная, неотложное дело. Наглий напад – быстрое, неожиданное наступление.

– быстрое, неожиданное наступление. Нагла работа – работа, которую надо выполнить немедленно.

А еще можно сказать "нагле", то есть "срочно", "уже" – "зателефонуй нагле".

Именно такое задание может попасться выпускникам на НМТ. Поэтому заметьте, что старшеклассники знают значение слова, а теперь и вы тоже.

Обратите внимание! Среди заданий национального мультитеста по украинскому языку есть толкование слов как иноязычного происхождения, так и редко употребляемых украинских. О примерах таких слов мы писали ранее. Проверьте себя, знаете ли, что такое: рахманний, ґречний, субтильний.

Если же хотим описать человека – "наглый человек", то замените эту кальку с русского на другие слова: "зухвалий", "нахабний", "безсоромний". Или одним словом – наглец.

Поэтому используйте слово "наглый" в украинском языке правильно – в значении "внезапный" или "неотложный". Таким образом мы сохраняем точность и красоту украинского слова.