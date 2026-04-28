Об антонимах к известным высказываниям, рассказываем со ссылкой на пояснения учительницы украинского языка Леси Кучерки.

Знаете антонимы к известным высказываниям?

У украинского языка много фразеологизмов, которые можно употреблять, чтобы звучать интересно оригинально и необычно. Часть из них ушли из мифологии или библейских сюжетов, кино и книг, а часть– народная мудрость, наблюдение и остроумие.

Фразеологизмы это живая культурная и языковая традиция, которую следует знать и интересоваться. Кроме того, они изучаются в школы и являются частью задач по НМТ: объяснить значение, подобрать похож. Для учащихся фразеологизмы– это ключ к пониманию не только языка, но и мировоззрения народа. Они учат мыслить образно, видеть глубину слова.

Интересно, что каждый язык имеет свои выражения и их не всегда можно перевести дословно, но точно можно подобрать свой подходник. А еще– к ним можно подобрать противоположности (антонимы). Знали об этом?

Предлагаем вам ряд известных высказываний, которые можно часто встретить в речи, и антонимы к ним, если вы не знали:

Намотати на вус (запам'ятати чи взяти до уваги) – Викинути з голови.

(запам'ятати чи взяти до уваги) – Пальцем не ворухнути (нічого не робити) – Аж зі шкіри пнутися (дуже старатися).

(нічого не робити) – (дуже старатися). Затулити рота – Тягнути за язик.

– Умиватися сльозами – Продавати зуби.

Тон разговора может быть разным

Знятися з місця – Кинути якір.

Як з гуски вода – Брати близько до серця.

Стріляний горобець – Ще молоко на губах не обсохло.

И о ночи можно сказать по-разному

Покласти зуби на полицю – як вареник у сметані; як сиру маслі; як у Бога за пазухою.

– Як мокре горить – Аж дим іде.

И это далеко не все варианты. Если вы знаете значение выражения, то вам легче подобрать противоположную ситуацию и точное выражение. На одну ситуацию может быть несколько высказываний, и соответственно – несколько антонимов. Стоит только обратить внимание на то, что с фразеологизмами говорить интереснее.

Фразеологизм часто передает сложное мнение, ситуацию, состояние несколькими точными словами и делают речь эмоциональной и понятной даже без долгих объяснений. Созданы ресурсы, словари с подборками фразеологизмов, которые демонстрируют точность слова и помогают при подготовке к мультитесту.

Для украинцев характерно использование высказываний в разговорах. Используйте их чаще и говорите по-украински!