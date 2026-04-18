Как в украинском языке называется предмет – "булавка или "шпилька", рассказываем со ссылкой на "Словопедия".
Как сказать на украинском – "булавка" или "шпилька"?
В быту мы часто пользуемся маленькой иглой с головкой на конце, чтобы скрепить ткань или прикрепить украшение. Кто-то называет ее "булавка", кто-то – "шпилька". Так как правильно?
Когда заглянем в словари, то увидим оба слова:
- Словарь украинского языка (СУМ): булавка – игла с головкой на тупом конце; то же, что шпилька.
- Большой толковый словарь современного украинского языка: булавка – редко употребляемое слово, основное соответствие – шпилька.
Оба слова имеют интересное происхождение:
- Булавка происходит от слова "булава" – палка с утолщенным концом, как оружие и символ власти. По аналогии маленькая игла с "головкой" тоже получила название булавка.
- Шпилька имеет немецкие корни (Spille – игла, шпилька) или голландское, и в украинском языке закрепилась как основное название этого предмета.
Хотя оба варианта зафиксированы в словарях, однако "шпилька" считается более распространенным и нормативным. Поскольку имеем глаголы – "пришпилити" или "зашпилити", то есть прицепить к чему-то.
А еще каблуки на женской обуви тоже называют "шпильки", не булавки, а именно – шпильки. Поэтому слово многозначное и больше присуще украинскому языку.
Именно "шпилька" фигурирует и в распространенных фразеологизмах: "кинути шпильку", "обменятися шпильками", в значении сказать что-то резкое и острое, чтобы задеть эмоционально. Как русское "сказать колкость". Впрочем, и в русском языке в этом случае тоже можно встретить "шпилька".
Интересно! "Шпилькой" еще называют листок хвойного растения наравне с "иглой" или "хвоинкой".
Какие бывают булавки?
Булавки – это и орудие портнихи и швеи, другие булавки – инструмент парикмахера или энтомолога. А еще – декор, аксессуар, практичная вещь. Булавки часто используют эзотерики для заговоров и оберегов.
Интересно! Первые булавки известны еще со времен бронзы – их делали из металла и кости для одежды. В XIX веке появились "английские булавки" с застежкой, изобретение которых приписывают американцу Уолтеру Ханту (1849 год).
- Французька (кравецька) шпилька/булавка – игла с головкой для скрепления ткани.
- Шпилька для волосся – с украшениями на головке, используются в моде.
- Капелюшна шпилька – длинные, с украшениями, чтобы удерживать шляпу.
- Шпилька для краватки – традиционное мужское ювелирное украшение, предназначена для крепления шейного платка к рубашке, была в моде преимущественно в XIX – начале ХХ века.
- Безпечні шпильки (английские) – с застежкой, чтобы не пораниться.
- Канцелярська кнопка – это короткая булавка с плоской или объемной головкой, которую используют для прикрепления бумаги или ткани к поверхности, легко протыкается.
- Ентимологічна шпилька – специальные иглы, применяемые для прикрепления насекомых в энтомологических коллекциях.
"Капелюшні шпильки" / Википедия
Прически-пучки чаще всего незаметно фиксируют "шпильками" виде проволочной петельки или двузубчатой вилочки. Или же настоящее мастерство – китайские "шпильки" с богатым и интересным декором на конце.
В украинском языке можно сказать и булавка, і шпилька. Но нормативным и распространенным вариантом является "шпилька". Оба слова имеют древние корни и интересную историю, а различные виды булавок и шпилек сопровождают человека от древнейших времен до сегодняшнего дня.
