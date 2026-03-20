Какое из слов правильное для названия животного – "ведмідь" или "медвідь", рассказываем со ссылкой на объяснение языковеда Андрея Шимановского.

Как правильно на украинском – "ведмідь" или "медвідь"?

А вам приходилось путать эти два слова – "ведмідь" или "медвідь", и сомневаться, какое из слов правильное? Считается, что "ведмідь" – литературная норма. А "медвідь" – русский или диалектизм.

Сегодня языковеды доказывают – вам не надо выбирать, потому что оба слова правильные тождественные, фиксируются в словарях и других названиях. А отличаются только этимологией

Слово медведь тоже имеет украинское происхождение, но сейчас мало кто знает, что оно тоже нормативное. Происходит слово "медвідь" от праславянского medvědь, образованное из основ *medu и *ěd-(есть), то есть – "медоед".

Слово сохранилось в названиях – река Медведів, фамилия – Медвідь, Медведик, населенные пункты – Медведівці, Медвежа, Межвежанка, Медведка, Медведеве, Медведівка, Медведен. И эти названия не ошибка и не влияние русского языка, так было издавна.

А привычное украинское "ведмідь" образовалось от той же основы medvědь, но претерпела фонетические изменения. Или же другого сочетания vědati "знать" и *medu – "тот кто знает где мед", или "тот кто разбирается в меде".

Оба варианта существуют в нашей языковой традиции, однако литературная норма закрепила именно "ведмідь".

"Ведмідь" или "медвідь" – как правильно: смотрите видео

Слова медведь, медведик, медведица содержат Словарь украинского языка Бориса Гринченко и словарь "Горох", которые так называют – большого хищного млекопитающего семейства медвежьих с неуклюжим массивным телом, покрытым густой шерстью.

А еще, как ассоциацию с животным, "ведмедем /медведем" называют большого, сильного, массивного или неповоротливого человека.

Интересно! Еще одно значение слова "ведмідь" касается алкоголя. Так называют смесь различных вин или смесь вина с чаем или кофе: – Как выпью этого медведя еще одну рюмку, то ... так и пойду по дому гацать бабочки, еще и на одной ноге. (Иван Нечуй-Левицкий).

Поэтому не все то суржик, что нам кажется. Подобные объяснения языковедов, что это не ошибка, можно найти к словам каток и ковзанка, фонтан и водограй, творог и сир, вареники и пироги, мука и борошно и еще немало слов-синонимов. Это прекрасно, что мы имеем выбор и не делаем ошибки на самом деле, об этом только стоит знать.

В Украине медведь – самый большой хищник, который живет в Карпатах, на Волыни и Полесье. И милые кадры, с фотоловушек, еще в конце февраля, показали природоохранники – медведи в Карпатах проснулись.

Карпатские медведи проснулись: смотрите видео

Медвідь – на самом деле это не суржик, а историческая форма украинского слова, которая просто не вошла в современный литературный стандарт. А вы теперь об этом знаете.