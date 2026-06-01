Можно ли называть веселку – радугой на украинском, рассказываем со ссылкой на "Горох".

Смотрите также Забудьте о "жаре": как назвать по-другому горячую погоду на улице летом

Правильно ли говорить "радуга" на украинском?

Это красивое цветное явление появляется в небе накануне или после дождя. Оно привлекает внимание и заставляет наблюдать его от начала до конца. Дугообразную разноцветную полосу, которая появляется в атмосфере в результате преломления солнечных лучей в каплях дождя, воды называют по-украински по-разному: "радуга", "райдуга", "веселка". Есть ли в каком-то из слов ошибка?

Если заглянуть в словари, то мы найдем все три слова как синонимы, но они отличаются словом от которого происходят, но с тем же смыслом.

Хотите ежедневно читать оперативные и качественные новости Добавьте 24 Канал в избранное в Google

Добавить

Слово "райдуга" вероятно происходит от праславянского *radǫga, производное от radъ – "радъ". В нашем языке есть слово "радоваться". А на русском – "радуга". Хотя это слово тоже есть в словаре, но большинство языковедов считают его русской калькой, которая не относится к исконно украинской лексике.

В нашем языке издавна существует другое собственное и красивое слово – "веселка". Оно происходит от корня veselъ; "весел-", что означает – веселый, радость, свет, краски. И действительно: когда после дождя на небе появляется разноцветная дуга, она приносит ощущение обновления и радости. Кроме того, в большинстве мифологий и религий, радуга – символ радости, обновления, хороший предвестник.

Оба слова – и "радоваться", и "веселиться" имеют примерно одинаковый смысл, поэтому названия и "райдуга", и "веселка" вполне логичны.

Поэтому можно сказать: "переливатися всіма кольорами райдуги" і "всіма кольорами веселки".

Хотя сегодня в большинстве подписей вы встретите слово "веселка": "як вивчити кольори веселки", "що таке веселка" и тому подобное. Еще это популярное название детских садов, развлекательных центров, магазинов игрушек и так далее.

Интересно! Радуга появляется тогда, когда солнечный свет проходит сквозь мелкие капельки воды в воздухе после дождя. Каждая капелька будто маленькая призма: она отклоняет свет и раскладывает его на разные цвета. Поэтому вместо белого света мы видим целый спектр – красный, оранжевый, желтый, зеленый, голубой, синий и фиолетовый. Чтобы увидеть радугу, надо стоять спиной к солнцу: тогда перед глазами открывается цветная дуга, которая образуется по кругу, но мы видим только ее часть.

В народной традиции радугу воспринимали как мост между небом и землей, как знак Божьей благодати. Наряду с "радугой" встречаются и другие поэтические названия "небесная дуга", "веселица", "ясница".

Ясница – распространенный диалектизм: "Смотри, в небе появилась ясница!". Но именно "радуга" закрепилась в литературной норме и словарях. Это не только правильно, но и мелодично: в слове слышится музыка украинского языка и эхо древних верований.

Как выучить цвета радуги?

Именно по радуге мы чаще всего изучаем цвета и последовательность цветов очень важна, по-украински – "червоний", "помаранчевий", "жовтий", "зелений", "блакитний", "синій" і "фіолетовий". А чтобы их изучить языковеды придумали ряд мнемонических разнообразных фраз, которые облегчают запоминание. На просторах социальных сетей можно найти их более двух десятков. И интересно, что одни трактуют цвет как "оранжевий, а другие – как "помаранчевий". И вот несколько из них:

Чабан Отару Жене Зранку. Бачу Сіпає Фіалку

Чарівниця Осінь Жар-птаху Закликає Бабин Сад Фарбувати

Чарівна Оксана Живе Знову Біля Старого Фонтану

Чомусь Осіння Журба Завжди Буяє Сумними Фарбами

Чоловік Охоче Жінку Заміж Бере Собі Файну

Червоні Окуляри Жанки Заважають Бачити Сяйво Фіалки

Чому Обізнані Життям Завжди Балакають Смішні Фрази ?

? Червоний Орел Живе За Байраком Серед Фіалок

Чапля Осінь Жде Завзято, Буде Сани Фарбувати

Чи Обжене Жвавенького Зайчиська Байдикуватий Ситий Фокстер'єр?

Чекав Обіду Журналіст. З‘їв Бутерброд – Став Футболіст.

Чи Омелько Жити Зможе Без Своїх Фантазій?

Чим Образив Жайворонка Золотавий Блиск Святкового Феєрверку?

Чапля Пообіцяла (помаранчевий, а не оранжевий) Жабці Знайти Барвистий Стиглий Фрукт

Чому Пінгвіни (помаранчевий, а не оранжевий) Живуть Зимою Без Своїх Фантазій.

Как запомнить цвета радуги: смотрите видео

Выберите свой вариант, чтобы выучить цвета на украинском или несколько, и каждый раз удивляйте. Уже видели радугу в этом году?