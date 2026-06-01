Можно ли называть веселку – радугой на украинском, рассказываем со ссылкой на "Горох".
Правильно ли говорить "радуга" на украинском?
Это красивое цветное явление появляется в небе накануне или после дождя. Оно привлекает внимание и заставляет наблюдать его от начала до конца. Дугообразную разноцветную полосу, которая появляется в атмосфере в результате преломления солнечных лучей в каплях дождя, воды называют по-украински по-разному: "радуга", "райдуга", "веселка". Есть ли в каком-то из слов ошибка?
Если заглянуть в словари, то мы найдем все три слова как синонимы, но они отличаются словом от которого происходят, но с тем же смыслом.
Слово "райдуга" вероятно происходит от праславянского *radǫga, производное от radъ – "радъ". В нашем языке есть слово "радоваться". А на русском – "радуга". Хотя это слово тоже есть в словаре, но большинство языковедов считают его русской калькой, которая не относится к исконно украинской лексике.
В нашем языке издавна существует другое собственное и красивое слово – "веселка". Оно происходит от корня veselъ; "весел-", что означает – веселый, радость, свет, краски. И действительно: когда после дождя на небе появляется разноцветная дуга, она приносит ощущение обновления и радости. Кроме того, в большинстве мифологий и религий, радуга – символ радости, обновления, хороший предвестник.
Оба слова – и "радоваться", и "веселиться" имеют примерно одинаковый смысл, поэтому названия и "райдуга", и "веселка" вполне логичны.
Поэтому можно сказать: "переливатися всіма кольорами райдуги" і "всіма кольорами веселки".
Хотя сегодня в большинстве подписей вы встретите слово "веселка": "як вивчити кольори веселки", "що таке веселка" и тому подобное. Еще это популярное название детских садов, развлекательных центров, магазинов игрушек и так далее.
Интересно! Радуга появляется тогда, когда солнечный свет проходит сквозь мелкие капельки воды в воздухе после дождя. Каждая капелька будто маленькая призма: она отклоняет свет и раскладывает его на разные цвета. Поэтому вместо белого света мы видим целый спектр – красный, оранжевый, желтый, зеленый, голубой, синий и фиолетовый. Чтобы увидеть радугу, надо стоять спиной к солнцу: тогда перед глазами открывается цветная дуга, которая образуется по кругу, но мы видим только ее часть.
В народной традиции радугу воспринимали как мост между небом и землей, как знак Божьей благодати. Наряду с "радугой" встречаются и другие поэтические названия "небесная дуга", "веселица", "ясница".
Как выучить цвета радуги?
Именно по радуге мы чаще всего изучаем цвета и последовательность цветов очень важна, по-украински – "червоний", "помаранчевий", "жовтий", "зелений", "блакитний", "синій" і "фіолетовий". А чтобы их изучить языковеды придумали ряд мнемонических разнообразных фраз, которые облегчают запоминание. На просторах социальных сетей можно найти их более двух десятков. И интересно, что одни трактуют цвет как "оранжевий, а другие – как "помаранчевий". И вот несколько из них:
- Чабан Отару Жене Зранку. Бачу Сіпає Фіалку
- Чарівниця Осінь Жар-птаху Закликає Бабин Сад Фарбувати
- Чарівна Оксана Живе Знову Біля Старого Фонтану
- Чомусь Осіння Журба Завжди Буяє Сумними Фарбами
- Чоловік Охоче Жінку Заміж Бере Собі Файну
- Червоні Окуляри Жанки Заважають Бачити Сяйво Фіалки
- Чому Обізнані Життям Завжди Балакають Смішні Фрази?
- Червоний Орел Живе За Байраком Серед Фіалок
- Чапля Осінь Жде Завзято, Буде Сани Фарбувати
- Чи Обжене Жвавенького Зайчиська Байдикуватий Ситий Фокстер'єр?
- Чекав Обіду Журналіст. З‘їв Бутерброд – Став Футболіст.
- Чи Омелько Жити Зможе Без Своїх Фантазій?
- Чим Образив Жайворонка Золотавий Блиск Святкового Феєрверку?
- Чапля Пообіцяла (помаранчевий, а не оранжевий) Жабці Знайти Барвистий Стиглий Фрукт
- Чому Пінгвіни (помаранчевий, а не оранжевий) Живуть Зимою Без Своїх Фантазій.
Выберите свой вариант, чтобы выучить цвета на украинском или несколько, и каждый раз удивляйте. Уже видели радугу в этом году?