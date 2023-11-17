Одним из таких интересных слов есть радуга. Как правильно сказать на украинском, подскажет Образование 24.

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Как на украинском правильно называть радугу

Украинцы, как правило, цветные лучи в небе называют "веселкою". Также вы еще можете смело наименовать их "райдугою" (укр.). Это слово любит немало земляков.

Что интересно, как свидетельствует словарь, синонимом "до райдуги та веселки" (укр.). есть также слово "радуга". Хотя оно и используется реже.

Также можете запомнить и активно использовать в своей речи такое выражение как "всіма кольорами райдуги" (укр.). Он означает многими разными красками.

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