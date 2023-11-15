Известный учитель и языковед Александр Авраменко в эфире "Завтрака с 1+1" рассказал о "словах-приблудах", которых нет в украинском языке. Зато краяне их употребляют довольно часто.

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Каких трех слов-"приблуд" нет в украинском языке

Так, этих трех слов вы не найдете ни в одном украинском словаре:

творог;

копчик;

брюки.

Авраменко при этом назвал правильные варианты этих суржиковых слов (соответственно):

сир (безразлично – твердый или кисломолочный);

куприк або куприкова кістка;

штани (укр.)

Никаких "брюк" – только "штани" (укр.). Это слово запечатлено в народных изречениях: "оставить без штанов", "протирать штаны",

– уточнил языковед.

Учитель при этом подчеркнул, что этих вышеупомянутых слов следует избегать в своей речи.

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