Известный учитель и языковед Александр Авраменко в эфире "Завтрака с 1+1" рассказал о "словах-приблудах", которых нет в украинском языке. Зато краяне их употребляют довольно часто.
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Каких трех слов-"приблуд" нет в украинском языке
Так, этих трех слов вы не найдете ни в одном украинском словаре:
- творог;
- копчик;
- брюки.
Авраменко при этом назвал правильные варианты этих суржиковых слов (соответственно):
- сир (безразлично – твердый или кисломолочный);
- куприк або куприкова кістка;
- штани (укр.)
Никаких "брюк" – только "штани" (укр.). Это слово запечатлено в народных изречениях: "оставить без штанов", "протирать штаны",
– уточнил языковед.
Учитель при этом подчеркнул, что этих вышеупомянутых слов следует избегать в своей речи.
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Как красиво на украинском назвать аиста
- Авраменко также рассказывал, что в украинском языке есть несколько красивых синонимов к слову "аист" (укр. лелека).
- В частности, эту птицу вы можете наименовать "чорногузом".
- А если любите диалектизмы, то можете употреблять еще несколько красивых слов.
- Каких – читайте по ссылке.