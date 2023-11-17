Одним із таких цікавих слів є радуга. Як правильно сказати українською, підкаже Освіта 24.

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Як українською правильно називати райдугу

Українці зазвичай кольорові промені у небі називають веселкою. Також ви ще можете сміливо найменовувати їх "райдугою". Це слово полюбляє чимало краян.

Що цікаво, як свідчить словник, синонімом до райдуги та веселки є також слово "радуга". Хоча воно і вживається рідше.

Також можете запам'ятати й активно використовувати у своєму мовленні такий вислів як "всіма кольорами райдуги". Він означає багатьма різними барвами.

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