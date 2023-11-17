Одним із таких цікавих слів є радуга. Як правильно сказати українською, підкаже Освіта 24.
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Як українською правильно називати райдугу
Українці зазвичай кольорові промені у небі називають веселкою. Також ви ще можете сміливо найменовувати їх "райдугою". Це слово полюбляє чимало краян.
Що цікаво, як свідчить словник, синонімом до райдуги та веселки є також слово "радуга". Хоча воно і вживається рідше.
Також можете запам'ятати й активно використовувати у своєму мовленні такий вислів як "всіма кольорами райдуги". Він означає багатьма різними барвами.
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Які суржикові слова варто забути
- А от ці три нижченаведені слова варто таки викинути зі свого мовлення, адже вони є суржиковими.
- Мовиться про творог, копчик і брюки.
- Їх немає у жодному українському словнику.
- Замість них вживайте відповідно такі слова як сир, куприкова кістка чи куприк та штани.