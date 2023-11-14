Відомий учитель та мовознавець Олександр Авраменко в ефірі "Сніданку з 1+1" розповів, як милозвучно назвати лелеку. А в нашій мові є кілька чудових слів, якими ви можете найменувати цього птаха.

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Як українською назвати лелеку

Так, мовознавець уточнив, що лелеку ще називають так:

чорногуз.

При цьому зауважив, що цікаві синоніми до цього слова також можна дібрати із різних діалектів. Зокрема, такі:

гайстер;

боцюн;

бузько;

бусол.



Як українською назвати лелеку / скриншот відео

Мовознавець при цьому пояснив, що означає "гуз" у слові "чорногуз". Він порадив звернути увагу на те, що у лелеки задня частина чорна. Так, "гуз" або "гузка", "гузно" – це і є задня частина, зад.